“5G元年”已经成为了2019年的代名词，5G网络在这一年迅速在多个城市得到部署，5G终端在这一年逐渐走向成熟，然而5G应用中的最热用例却还只是“测网速”，5G之路才刚刚开始。

从无到有、从少到多

对于5G与2019，人们不约而同的使用“5G元年”一词来进行形容，尽管在2018年年末在个别北美地区已经可以见到5G网络及Hub类终端，但在2019年3月份开始北美地区才随着5G手机的正式开卖而正式开启5G时代。

随着工信部在6月6日正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放5G商用牌照也标志着中国正式进入5G商用元年，5G时代也从原来的三大运营商变为了四大运营商。随即在8月份，5G手机也开始登陆国内市场，华为Mate20 X 5G版、中兴AXON 10 PRO 5G版成为首批5G手机，相比于以往3G元年、4G元年时代，手机均支持现有的三大运营商的5G网络，支持中国移动n41、中国联通n78、中国电信n78的5G频段。

5G网络的覆盖也迅速在城市中展开，中国电信、中国移动、中国联通分别在至少40个城市开始覆盖5G网络。仅在8月份，中国电信便已在北京、上海、重庆、广州、雄安、深圳、杭州、苏州、武汉、成都、福州、兰州、琼海、南京、海口、鹰潭、宁波17个城市进行5G规模测试和应用示范。在此基础上，将迅速扩大到40城市。中国移动与中国联通的覆盖城市相同：直辖市为北京、天津、上海、重庆，省会城市为合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州，计划单列市为大连、青岛、宁波、厦门、深圳，其他城市为雄安、张家口、苏州、温州。

从5G元年的全球整体数据上看，也已经取得了比4G元年更为显著的成绩。仅在2019年4月份的数据便显示，5G的部署速度已比4G更快，4G在第一年的时候，仅有4家移动运营商部署网络，3家终端厂商发布4G产品；但在5G元年，截至目前已经有超过20家运营商宣布了5G网络部署计划，同时将有超过20款5G终端在今年发布。

到2019年年底，已经有全球超过40家运营商部署5G网络，超过40家终端厂商宣布推出5G终端。到2020年末，全球预计能够拥有2亿5G用户。近日，工信部也表示力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。

另一方面，5G手机也在这一年经历了从无到有、从少到多的过程，国内市场中相比最初的只有两款手机可选，目前已经有近7款5G手机可选。同时，全球已发布或正在设计中的采用高通5G解决方案的终端设计已经超过230款。未来到2022年，全球5G智能手机累计出货量预计将超过14亿部，到2025年，全球5G连接数预计将达到28亿个。

NSA、SA、毫米波越全越好

NSA、SA、Sub-6GHz、毫米波的话题在今年一直在不停的变换，如果搜索2019年6月以前的资讯NSA似乎还是主角，不少运营商均表示均会在初期选择以NSA为主的建网方式。

然而，当时间节点来到6月26日，中国移动董事长杨杰表示2020年1月1日起，我国将不允许NSA手机入网，将全力过渡到SA 5G组网——SA和NSA分别表示5G独立组网和非独立组网。一下子，SA、NSA的争论遍及网络，并且殃及手机芯片商、手机厂商之间的宣传文案，甚至引发了口水战。NSA单模的手机厂商在发布会中开始强调NSA的成熟性，并强调NSA手机在未来还可继续使用的真实情况。NSA/SA双模产品则开始以真假5G作为卖点进行宣传。其实，只要是3GPP认可的标准就是真5G，对于用户来说，手机能够信号更佳、能耗比更好才是最好的产品选择。

来到年底，手机对于更多频段进行支持的终极化目标再次引发了对于“真5G”的宣传定义。随着5G毫米波频段在北美的广泛采用，同时欧洲、日本、韩国也将在2020年采用Sub-6GHz+毫米波来部署5G网络，而中国、澳大利亚、拉丁美洲则可能会在2021年采用Sub-6GHz+毫米波，一款手机对于Sub-6GHz+毫米波的同时支持又被定义为了“真5G”。

正如上文所说手机对于全频段的支持其实一直以来是解决方案商、手机厂商的终极目标。实际上，在支持NSA/SA双模、兼容Sub-6GHz+毫米波的同时，5G手机也正在从上半年只能局限在发售国家或地区使用的情况，到年底时已可具备实现5G全球通的能力。2019年年底的骁龙技术峰会上，新发布的骁龙865、骁龙765/765G配套的调制解调器X55与X52均支持2020、2021年已知的全球各地运营商的Sub-6GHz与毫米波频段。同时，与三星Exynos 990配合的Exynos Modem 5123也同样支持Sub-6GHz与毫米波频段。

2B/2C每个篮子都要放颗蛋

2019年，即便去参加一个和5G有些八杆打不着的发布会，老板在主题演讲时也要提一句5G，能与5G结合就谈结合，没有结合就谈规划，没有规划就谈设想。尽管5G还没有如此在宣传中所说的一般实现赋能万物，但已经在2019年赋能了几万家公司的PPT。

原因就在于5G给了每个产业一个新的机遇，或者通过这个机遇就能成为5G时代的杀手级应用，就像是3G时代让诺基亚手机从此一蹶不振的苹果iPhone，或是4G时代让短信沦为验证码工具或垃圾信息渠道的微信或Line。5G时代让所有的行业都具备了成为新杀手级应用的机会，就像略显雷同的三大运营商的5G标识，5G就像是一个平方根、万金油，放到汽车里助力自动驾驶、放到工厂里实现智能制造、放到VR里助其爬出死亡谷东山再起。

可惜，当2019年把5G放到手机里的时候，正如王建宙所言的暂时只能助力用户测网速。但是，谁都想押宝未来的那颗5G杀手级金蛋，所以5G才能率先赋能每一家公司的PPT。然而，这个时候帮助更多产品、行业能够实现5G赋能则变成可能是最近几年最大的金蛋，于是传统MCU厂商、AP厂商开始聚焦IoT、聚焦边缘计算、整合5G+AI。上述三点成为了不少解决方案厂商共同选择的聚焦重点，然而在选择2B还是2C类业务作为主要发力点的时候，还是出现了区分，但是无论是2B/2C还是均照旧会在篮子中投下鸡蛋，只不过在鸡蛋的数量上有所不同。

押宝5G会在2B领域大爆发的企业就认为，5G的高昂建设费用、使用中的高额耗电量最终会被2B领域的企业所买单，所以这类企业也就聚焦在了为更多厂商来提供可以5G赋能的能力，或者帮助厂商在5G时代的非消费者类产品中获得领先。例如提供室内小站的相关底层架构、开发接口，帮助运营商实现NFV，帮助企业实现工业自动化。

押宝5G会在2C领域，或者说认为近几年内5G会在2C领域爆发的企业，他们的发布会甚至都开始变得越来越文艺化，你觉得苹果不关心5G？买新设备送你一年Apple TV+会员里面的电视剧、纪录片、电影可不是为了情怀。不少运营商也早已开始收购体育公司、影视公司，就是为了在5G时代占据内容优势，并且通过自身原有技术，让内容通过5G进行转化，实现更多表现形式，让家中的4K机顶盒、头戴VR都不再是一个空壳，而是具有更多的独占内容。

真正的5G杀手级应用最终是谁，或许在2020年也依旧不会找到答案，是在B端还是C端，是把握住AI、边缘机遇的厂商，还是具体到某一项类使用方式的软件开发商，恐怕谁也想不到，就像曾经的你也曾梦想攒钱买一部诺基亚N系列手机，并且还想再申办一个短信套餐包，那还仅仅是12年前的你而已。