数据库Redis 6 RC1发布，带来众多新特性

Redis 6 RC1 发布了，项目创建人 antirez 在博客中介绍，这是迄今最“企业”化的版本（SSL 与 ACL 等特性与企业极相关），也是最大的版本，同时也是参与人数最多的版本。



GA 版本预计在明年三月到五月之间发布。



Redis 6 的新特性包括：

许多新的模块 API



更好的过期周期



SSL



ACL



RESP3



客户端缓存



线程 I/O



副本上的无盘复制



Redis 基准集群支持与 Redis-cli 改进



Systemd 支持重写



Redis Cluster 代理与 Redis 6 一起发布（不同仓库）



Redis 6 发布 Disque 模块（不同仓库）

antirez 重点介绍了其中几大特性：



RESP3

这是 Redis 6 中的新网络协议，但它是可选的，连接以 RESP2 模式开始，只有使用新的 HELLO 命令进行握手时，才进入新的协议模式。为什么要使用新协议？因为旧的语义不够。此外，RESP3 中还有其它功能，但是主要能力还是直接从 Redis 返回复杂的数据类型，而客户端对于数据类型的转换是透明的。



ACL

antirez 认为 Redis 需要 ACL，因为人们在更大的环境中需要更好地控制哪些客户端可以执行某些操作。同时，向 Redis 添加 ACL 的另一个要点是隔离，以保护数据免受应用程序错误的侵害。Redis 中还为 ACL 提供了 Redis 模块接口，因此开发者可以编写自定义身份验证方法。



SSL

这一特性值得一提的是，工作是完全在没有 antirez 参与的情况下完成的，这显示了 Redis 开发过程的变化。这可能需要简单结合一下背景：Redis 6 中 commit 次数最多的是 antirez，达到 685 次，而排在第二位的 zhaozhao.zz commit 数量是 81。

客户端缓存

antirez 此前已经详细介绍过该特性，我们也有相关分享：Redis 6 将采用全新协议 RESP3，以提供客户端缓存功能。当使用者需要进行快速存储或快速取操作时，就需要在客户端内存中存储一小部分信息，这可以降低程序获取数据时的延迟。



但是现在 antirez 认为这是 Redis 6 最不成熟的特性，他想在 Redis 6 GA 之前对此进行改进。可能会添加一个新模式，该新模式要求服务器不维护有关客户端的状态，或者根本不维护任何状态，并与更多消息进行交易。目前某些“缓存插槽”中过期的信息无法单一合并，antirez 表示一月份关于此特性还有更多工作要做。



Disque 成为模块



Disque 目的是构建分布式的内存中消息代理，此前它是一项实验功能，现在在 Redis 6 中成为模块，它可以支持集群消息总线 API，可以阻止和恢复客户端、支持计时器、模块私有数据的 AOF 和 RDB 控制功能。



集群代理

在 Redis 集群中，客户端会非常分散，现在为此引入了一个集群代理，可以为客户端抽象 Redis 群集，使其像正在与单个实例进行对话一样。同时在简单且客户端仅使用简单命令和功能时执行多路复用。



模块

Redis 6 的模块 API 达到了一个新高度，发展迅速，因为 Redis Labs 从零开始就使用模块系统来开发非常复杂的内容，使得 Redis 实际上变成一个框架，可以将系统作为模块来编写，而不必从头开始发明所有东西。



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