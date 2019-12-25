秘鲁手机流量资费南美第二低，均价17.33元/GB

IT之家12月25日消息 据外媒报道，英国一家互联网服务提供商针对全球230个国家和地区的手机流量资费进行一项调查。调查表明，秘鲁手机流量资费为南美洲第二低，平均1GB手机流量的资费为2.48美元（约合人民币17.33元）。

调查显示，秘鲁手机流量资费排在全球第51位，在南美洲国家中，仅高于智利（1GB均价为1.87美元），低于乌拉圭、阿根廷、巴西等国。

秘鲁宽带资费排在全球第71位，低于乌拉圭、玻利维亚、巴西、厄瓜多尔和巴拉圭等南美洲国家。