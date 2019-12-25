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太空着火了？美国NASA望远镜捕捉到横跨500光年发光气体

2019/12/25 23:02:39来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

美国宇航局（NASA）斯皮策太空望远镜最近捕捉到了一幅非常奇特的图像，看起来就像是烈焰正撕裂黑色的太空。

事实上，这张图像突出显示了英仙座分子云（Perseus Molecular Cloud）的壮观景象，它是个横跨500光年的气体和尘埃混合体。

这种炽热光芒是温暖的尘埃和星团发出的红外线辐射导致的结果，它们照亮了周围的云团，就像太阳在日落时照亮了多云的天空那样。

英仙座分子云位于英仙座的边缘，其中含有大量新生的恒星，包含了超过10000个太阳质量的气体和尘埃。从这些气体和恒星发出的红外光是人眼看不见的，但斯皮策望远镜可以捕捉到温暖天体的图像。

在这片庞大星云的右边坐落着一个明亮的年轻恒星群，被称为NGC1333，距离地球1000光年。自20世纪80年代中期以来，天文学家就观察到了这团恒星，但在其下方的星团至今仍是个谜。

NASA天体物理学家路易莎·雷布尔(Luisa Rebull)说：“这里似乎包含了恒星中的婴儿、青少年和成年体，差异如此大的组合看起来令人感觉非常奇怪。虽然许多恒星可能会组成紧密的星团，但这些恒星总是在移动，随着时间推移，它们往往会移动得越来越远。”

发现如此密集、年代差距又如此大的恒星混合体，与目前关于恒星如何演化的观点不符。雷布尔说：“这个区域告诉天文学家，关于恒星的形成，我们有很多东西仍不了解。”

不过，新的仪器带来了更高灵敏度和新的技术，未来天文观测将变得更加清晰。2020年1月30日，NASA将让斯皮策太空望远镜退役，并用詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)取代它，后者同样拥有红外线探测功能。

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关键词：NASA气体

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