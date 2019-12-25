云计算的2019：风起云涌中，All in Cloud

十多年的技术演进，让云计算逐渐发展成为科技圈最火热的技术之一，上云也成为业界的共识。尤其是2019年，随着5G的逐渐商用以及AI、大数据等前沿技术与云计算的深度融合，更加加速了云计算的“核聚变”。毫不夸张的讲，2019年是云计算飞速前进的关键之年。

相关数据显示，2019年全球云上的IT基础设施占比超过了传统数据中心，成为市场主导者。此外，据国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》）显示，2019年云计算产业规模预计超过千亿，达到1290.7亿元，到2021年，产业规模将破2000亿元。不断扩张的市场规模也使得越来越多的企业争相加入云战场，竞争变得激烈且精彩。

机遇与挑战并存

2019年的云计算发展一直保持着强劲的趋势，而这不仅仅是因为云自身的影响力，大数据、物联网、人工智能、5G技术的成熟与普及，也加速着云计算的技术演进，并促进云计算市场快速发展。

业内专家指出，融合是新一代网络信息技术的重要特征。云计算、大数据、物联网、人工智能、5G这些技术只有相互配合，才能真正发挥作用。

例如，物联网产生海量数据，5G用来传输和交换，而数据存储与计算需要云平台作为承载，人工智能也需要云平台提供算力和数据支持。其中，“5G+云+AI”的组合最具代表性，云+5G可为企业智能累积战略性数据资源，AI的发展和普及亦需要云+5G搭桥铺路，三者紧密融合，释放出巨大能量，进一步推动“智能制造”“智能网联车”“智慧城市”等产业的发展。

尽管如此，对于云计算而言，在与这些新技术融合的同时也面临挑战，如更大的算力支撑、更加强有力的安全保障等。

《中国云计算产业发展与应用白皮书》曾指出，影响云计算产业发展和应用的最普遍、最核心的制约因素，就是云计算的安全性和数据私密性保护。云上数据安全已成为业务数字化、智能化升级的关键风险点。

云计算的每一次发展与扩大，都是对云安全的一次压力与挑战。目前而言，云计算安全也已不再是单点安全，而是与全球产业链各个环节息息相关，原始的安全架构与能力已无法抵御全球化的网络安全威胁。

随着企业上云和数字化转型升级的不断深化，数据泄露已发展成为全球最常见的安全问题。根据相关安全机构统计，仅2019年上半年，全球范围内就发生了3813起数据泄露事件，被公开数据为41亿条，其中8起安全事件就导致了32亿条的数据泄露。

对此，业内相关人士称，云计算的大规模应用，对安全能力的要求一定会成倍增长。与此同时可以看到，云计算、智能化给安全带来了新的契机，也会让更多企业感受到云原生安全带来的利好。

此外，专家指出，对云计算来说，最核心的安全是基础设施的安全。从国家安全、产业健康可持续发展的角度来看，自主可控的核心技术研发成为我国云计算产业发展必须要解决的问题。

但不管怎样，机遇要远远大于挑战，在两者并存的情况下，反倒更加有助于云计算产业的不断成熟和扩大，也更加有利于市场竞争，促使企业加强自身技术的提高和创新。

各大厂纷纷加码

从当下来看，国内的云计算市场已是热闹非凡，新兵老家不断的加入，让云计算的争夺战变得越来越精彩。目前来看，除了互联网巨头之外，运营商以及部分创业型公司都有非常不错的表现，可以说是各有千秋。

先说在亚太地区已经连续两年蝉联第一的阿里云，据统计40%的500强企业、近一半中国上市公司、80%中国科技类公司都在使用阿里云。此外，在今年的双11狂欢节中，阿里云成功的帮助平台抗下54.4万笔/秒的流量洪峰，这是史无前例的，也充分证明了阿里云的实力，作为国内最早押宝云服务市场的头部厂商，阿里云是毫无争议的中国云服务商第一品牌。

不仅如此，在2019年，阿里云还做出了一系列的动作加码云服务，2019年3月份，阿里云对外阐述了阿里云战略加速的“四级火箭”达摩院加持的云、数据智能的云、最佳实践的云、被集成的云，此外，还面向开发者发布了SaaS加速器，并推出小程序云，以20亿扶持基金的“繁星计划”培育云上新生态。

腾讯云在国内的云市场也属于强者，一直以来，腾讯的游戏是拿手业务，其云平台也针对游戏行业提供了一系列解决方案，涵盖开发、运维、运营等领域和场景，腾讯旗下部分游戏也率先迁移至云平台运行。不仅如此，这两年，腾讯云在政务云方面，也有明显的动作调整。目前腾讯云有超过200种IaaS、PaaS、SaaS产品,超过90种行业解决方案,其中云启产业生态平台成员参与的解决方案占比接近30%。

华为云在云方面也有着不凡的实力，华为云在城市、工业、能源、教育、医疗、物流、金融、园区、互联网等等行业中均可为用户带来可行性解决方案，有效地推动千行百业的智能化升级。而华为云之所以能有如此表现，得益于华为云在2019年，针对智能技术与解决方案进行了新一轮的增强和升级。

2019年，华为云对AI开发者所能涉及到的全流程关键阶段都进行了升级，其中具有代表性的升级可以分为三点：华为云ModelArts、华为云HiLens和华为云AI昇腾集群服务。华为云AI昇腾集群服务仅需59.8秒即可完成典型网络ResNet-50的训练，更是代表了目前全球的算力巅峰。

金山云2019年除了持续巩固原有业务优势，金山云持续加大技术研发创新投入，拓展新的领域，在金融、政务、医疗等行业取得了突破性进展。同时，金山云在边缘计算、人工智能和物联网领域广泛布局，形成“云+AIoT”发展战略，凭借产品、技术和市场等方面的全面发力，金山云实现了2013年以来年均复合增长率超过200%的超高速增长。

此外，京东云近两年也紧抓“智慧城市”建设机遇，发展迅速，并快速地整合超敏捷架构、区块链等新一代关键技术，率先赋能政府和城市，以“智慧城市”为突破口，切入政务云市场，在城市落地“五个一”模型。可以预见，京东云基于“五个一”战略，将实现政务云的快速增长。

运营商方面，中国电信天翼云在技术上借助合作伙伴力量，助力政府及工业客户进行数字化转型，打造云、5G、边缘计算等典型场景。经过十年深耕发展的天翼云已形成2+31+X全国资源布局。据IDC及信通院数据显示：天翼云公有云市场份额全球第七、全国排名第二，已成为国内第一阵营的云服务商。

中国移动云能力中心在2019中国移动全球合作伙伴大会上重磅推出全新品牌移动云，据了解，移动云的目标是在三年内进入国内云服务商第一阵营，未来三年内云投资总规模在千亿元以上。

中国联通在2019年上海MWC上，正式揭牌“5G+边缘云业务运营中心”，以期通过MEC边缘云“1个业务运营中心、10个孵化基地、100个行业应用、1000个边缘节点”赋能5G千行百业。

竞相押注云游戏

随着云计算以及5G的发展，云游戏在2019年也迎来爆发点。并且酝酿着更为庞大的产业红利。

未来三年，中国云游戏市场将持续高速增长。根据预测，到2023年云游戏用户规模预计将达到6.58亿人，中国云游戏市场规模预计将达到986.4亿元。

这意味着，云游戏将引起新一轮的用户爆发增长，而谁能率先抢占这一市场，谁就更有可能在未来游戏产业发展中掌握先机。

此前有媒体分析，从行业现状来看，目前全球云游戏入场企业152家，其中上市公司19家。在地区分布上，北美云游戏企业占据“半壁江山”，达到75家，中国企业22家，尽管与美国相比差距较大，但在全球市场仍有一定的优势，包括腾讯、阿里巴巴、华为等都在搭建自己的云游戏基础设施、打造云游戏解决方案并开始构建生态闭环。

从资本市场来看，152家企业除上市公司和头部企业外，融资总额达13.48亿美元，获投资率54.60%，但大多集中在种子轮，超过3轮以上的投资较少，仅有24家企业的融资额能够达到1000万美元以上。这意味着，外部资本已开始关注云游戏行业，但整个行业仍在“试水期”，因此云游戏市场普及仍面临诸多挑战。

有专家指出，在新的商业模式之下，云游戏平台的崛起势必会影响既有游戏产业格局，平台与游戏开发商、云计算厂商、电信运营商之间的利益如何分成，是云游戏绕不开的问题。

另外，云游戏服务收到的游戏视频是被压缩的，画面清晰细腻程度会次于高端设备，未来两年内游戏主机硬件仍难以被替代，云游戏在体验过程中仍会有数十毫秒的延迟，唯有在5G高传输速率低延时的环境下，游戏体验才有可能带来质变。这些都是云游戏绕不过去的槛，也决定着云游戏未来的前途命运。

总而言之，2019年的云江湖仍旧风起云涌，机遇与挑战并存，并且在你追我赶中，各大企业也加速了技术的创新升级以及产业的发展。