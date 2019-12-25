企业微信升级至3.0版本的内在逻辑与四大要点

日前，企业微信对外发布了全新升级的3.0版本，不仅上线了“会议”、“微文档”、“日程”等提高办公效率的基础功能，并正式推出了客户联系、客户群以及客户朋友圈这三大功能。

企业微信将这些称为“开放的连接能力”，而实际上，2018年企业微信就已经具备这类功能。本次更新，是企业微信今年最重要的一次版本升级，也是其进一步强化与微信生态互通能力的尝试。

那么，企业微信这一次版本更新究竟有何考量，其内在逻辑是什么？这次升级有哪些要点值得关注，将给从业者带来什么改变？

内在逻辑：围绕存量用户提升效率

谈及本次企业微信升级的初衷，企业微信产品总监林莉表示，这是对张小龙提出的“人即服务”这一理念的实践检验。在今年1月的微信公开课上，微信事业群总裁张小龙对企业微信的定位提出了“人即服务”的理念。他认为，当企业微信的场景延伸到企业外部时，将会产生更大价值；而让每个员工成为企业服务的窗口，也就是“人即服务”的理念。

企业微信新推出的3.0版本试图通过多项功能创新，进一步具象所谓的“人即服务”。其中，重点就包括客户联系、客户群及客户朋友圈这三大提升企业员工工作效率的功能。

据林莉介绍，“客户联系”功能可以解决过去企业员工通过个人微信添加客户带来的种种问题，今后，企业员工在企业微信中可以向客户展示带有“企业认证”的身份，由此添加的客户也将沉淀到企业CRM系统、由企业统一管理，并在员工离职后分配给其他在职员工。企业微信同时还继承了微信的各项能力，比如小程序和支付。

相较而言，剩余两个功能更受外界关注。林莉介绍称，“客户朋友圈”功能方便企业员工发送相关内容到客户朋友圈，用不打扰的方式发布活动信息、专业知识、产品动态等。“客户群”功能则将过去20人的客户群提升至100人，企业可以查看并管理成员的客户群，也可以通过群聊数据统计查看客户群数据。

记者注意到，上述三项功能均是对存量运营进行升级。腾讯企业微信行业拓展总经理卢青伟在接受记者采访时坦言道，自己不太理解所谓的“私域流量”，他认为不应该是把客户笼进来刷流量，而应该是去服务存量用户，去提供有温度、更专业的服务。

一位不愿具名的互联网观察人士也指出，在国内社交领域，腾讯是当之无愧的霸主，仅微信就坐拥11亿用户，用户增量快要触及天花板。对微信来说，与其耗费力气再去和其他平台争夺剩余不多的用户，不如将重心放在如何服务好存量用户上。

值得一提的是，2018年企业微信就已经具备这类功能，本次更新更多是其进一步强化与微信生态互通能力的尝试。外界甚至有观点认为，企业微信功能更新较为缓慢，显得有些过于克制。

针对这一质疑，企业微信合作运营总经理李致峰解释称，“我们开放从来不会是一个大刀阔斧的做法，虽然大家看到我们在不断走开放之路，但在过程中间，企业微信团队和微信之间非常谨慎。在别人看起来好像是缓慢、不积极，其实我们非常慎重，这对产业是负责。”

他举例道，2018年企业微信已经开通了对个人微信的互通群，但微信生态中有大量公司自发做这种触达，其中有一部分是认真去做正向的工作，但也有一些非官方接口的产品（即灰黑产）出现，微信团队也对其进行过一种限制和打击。

“我们在发现外界很有可能用企业微信和企业互通接口去做这种并不是主动的服务，而是骚扰性服务的时候，宁可先控制一下扩散范围。”李致峰称。因此，企业微信客户群的人数上限从2.0版本的20人提升至3.0版本的100人，归根结底并不只是一个技术问题。

四大要点解析

对企业来说，本次企业微信推出的3.0版本的确完善了更多基础功能，对于提高企业员工的办公效率有所裨益。而除了上述主要功能的升级之外，还有一些要点值得从业者关注。

对于“客户朋友圈”这一备受关注的全新功能，外界其实也有疑虑，这是否会打扰到用户，进而造成用户流失？卢青伟表示，这些功能主要是基于线下场景的能力，比如天虹的导购在线下可以添加消费者，给他提供持续的服务，这种情况其实很难对客户进行打扰。而且朋友圈的能力也可以在不太打扰的情况下，给客户提供一些服务推荐。

腾讯企业微信高级总监陆昊对此作出补充，他指出，这基于企业微信在整个腾讯生态链的定位，“我们的定位是数字化转型的助手，就是做好连接工具和生态。如果是一个好的人与人之间的连接，这个人是实名身份的人，是因为他到店了，线下添加他为好友。如果导购真的打扰到他了，他就可以把导购取关或者拉黑。”

在“人即服务”的理念之下，企业微信势必将逐渐走向消费者，那么未来它的边界在哪？卢青伟对此表示，企业是需要申请服务的，当前企业微信正在逐步灰度一些企业，需要看企业有没有能力提供好的服务，或者有没有服务给到消费者。据他介绍，目前，零售行业在这块的应用相对较为成熟。

那么，针对部分不太需要经常面对消费者的企业，企业微信又有何价值？对于这个问题，企业微信方面解释称，企业微信最重要的就是连接，除了做企业与员工之间、员工与员工之间、员工与企业硬件之间的连接，还做外部的连接，也就是连接上下游。“比如，壳牌连接了十几万、二十多万的小门店和经销商。这一点是企业微信独有跟微信之间互通的能力。”

这意味着，企业微信将同时满足企业在内部连接与外部连接方面的需求。那么，企业微信的侧重点在哪？卢青伟在接受记者采访时表示，企业市场及应用市场一直在不断改变，当前企业微信的侧重点还是要把“连接”这件事做好。

展望未来，卢青伟指出，整个时代一直在进行着巨大的创新，未来各行各业也会出现很多创新，而且会造成组织架构、生产流程的改变。“这些创新将会造成由量变引起质变，从而推动企业的生产流程、方式走向数字化。”