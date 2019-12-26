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Lyft共享电动自行车重返旧金山，5个月前曾两次起火

2019/12/26 6:30:54来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间12月25日凌晨消息，据国外媒体报道，随着圣诞节的到来，Uber竞争对手Lyft今日又重新将其电动自行车带回旧金山。

根据Lyft的计划，该公司每周将推出数百辆自行车，到2020年4月底达将到4000辆。这也是今年7月暂停电动共享自行车服务之后，Lyft又重新推出该服务。

在旧金山，电动自行车是一种比较新颖的出行方式。但今年7月底，由于两辆电动自行车发生着火事件，Lyft不得暂时不撤回所有的电动自行车。

但上个月，Lyft在一份声明中称：“在找出电池问题的根本原因后，我们决定与另一家电池供应商合作。如今，我们已经收到新电池，并对它们进行测试，然后重新组装到电动自行车上。”

在宣布这一消息的同时，Lyft还与旧金山市交通局达成了为期四年的协议，在旧金山部署4000辆电动自行车，这也是Lyft起诉旧金山市的结果。

今年6月份，Lyft曾起诉旧金山市政府，要求继续执行在该市开展自行车共享计划的独家合同。Lyft在起诉书中称，尽管Lyft拥有独家经营权，但旧金山市正试图允许其他自行车供应商进入。而旧金山市交通局则认为，Lyft的这份合同只覆盖有桩自行车共享服务。

作为与旧金山市交通局达成的为期四年的协议的一部分，新的电动自行车将与Lyft提供的4500辆传统踏板自行车一起部署，使Lyft在旧金山的总自行车数量达到8500辆。

新的自行车可以停靠在车站，但也可以锁在城市周围的自行车架上，这种方法将扩大系统的覆盖范围，让更多的人能够使用自行车共享。

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关键词：Lyft

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