《英雄联盟》迎2019年最后一次更新：穿甲装备加强+龙增益削弱

IT之家12月26日消息 据英雄联盟官方消息，今天凌晨2点全区停机维护，进行《英雄联盟》国服版本2019年的最后一次更新。此次更新版本为9.24b，预计停机时间到中午12点。

在此次更新中，“牛头”、残月之肃、“EZ”、盖伦、纳尔、“男枪”、“大头”和“小丑”的技能、属性、CD等进行了调整。主要改动是对元素亚龙和龙魂的消弱。具体如下：

炼狱亚龙：5/10/15/20%攻击力及法术强度- 4/8/12/16%攻击力及法术强度

山脉亚龙：8/16/24/32%护甲及魔抗 - 6/12/18/24%护甲及魔抗

海洋亚龙：3/6/9/12%已损失生命值 - 2.5/5/7.5/10%已损失生命值

海洋龙魂：在3秒内回复180 (+0.4额外攻击力) (+0.25法术强度) (+0.1额外生命值)治疗量及90 (+0.04法力值)法力 - 在4秒内回复160 (0.25额外攻击力) (+0.15法术强度) (+0.07额外生命值)治疗 量及70 (+0.025法力值)法力

远古巨龙增益持续时长：180秒 - 150秒

远古巨龙燃烧伤害：在3秒内造成90-270真实伤害 - 在3秒内造成75-225真实伤害

可以看到元素龙的增益属性和龙魂改动均为消弱，而远古龙除了伤害被削，持续的时间也被消弱。此外，还对两件穿甲装备进行改动；官方表示在猎头者效果被移除后，穿甲装使用者们一直在苦苦挣扎，目前的夜之锋刃稍微有点弱。此次改动将锯齿短匕攻击力从25调整为30，夜之锋刃攻击力从50调整为55。