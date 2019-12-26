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开源办公套件LibreOffice 6.4 RC1发布

2019/12/26 7:46:04来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

LibreOffice Quality Assurance ( QA ) 宣布，LibreOffice 6.4 RC1已准备好进行测试。

LibreOffice 6.4 RC1 已提供下载，该版本适用于Linux，MacOS和Windows。

按照计划，LibreOffice 6.4将于2020年1月底最终发布。事实上，自2019年6月6.4版开发以来，LibreOffice 6.4 RC1 已经是其第三版预发布版（详情请参阅发布计划）。而从 LibreOffice 6.4 Beta1（先前的预发行版）开始，其已将410个提交到代码存储库，并修复了 195个错误。用户可查看发行说明以查找此版本的LibreOffice中包含的新功能。

目前，6.4版已添加了QR码生成功能、全页预览功能、以及改进了与 Microsoft Office格式的兼容性等新内容。其中，二维码（QR码）生成器允许用户输入超链接或文本，选择复杂度，然后生成一个可分享的二维码。

此外，官方还表示，如果有人在此预发行版中发现任何问题的话，可以在 Bugzilla中报告该问题，以便在LibreOffice 6.4 final发布之前将其修复。

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关键词：LibreOffice

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