美国大学用手机监控数十万名学生的位置，督促学习

12月26日消息，据外媒报道，通过使用短程手机传感器和覆盖整个校园的WiFi网络，美国各地大学能够比以往任何时候都更精确地跟踪数十万名学生位置。如今，数十所美国大学正使用这种技术来监控学生的学习表现，分析他们的行为或评估他们的心理健康情况。

以雪城大学为例，当新生走进杰夫·鲁宾教授（Jeff Rubin）的信息技术导论课时，格兰特礼堂报告厅周围隐藏的七个蓝牙信标会与他们智能手机上的一款应用程序SpotterEDU相连，以此督促他们出勤。SpotterEDU还会记录学生逃课情况，将他们的缺席记录传到校园数据库中，这可能会降低他们的成绩。这款应用还能提醒鲁宾教授联系学生，询问他们去了哪里。

鲁宾表示：“我的课程很少有人缺席。学生们想要获得学分，他们知道我在关注他们，并会对此采取行动。所以，他们会主动改变自己的行为。”

对于校园跟踪系统是否侵犯隐私，学生们意见不一，有些人认为他们没有什么可隐瞒的。但有的学生抱怨称：“我们都是成年人了，真的需要被继续追踪吗？这有什么必要呢？对我们有什么好处？这种情况会持续下去，直到我们每分每秒都得到微观管理吗？“

不论是否支持校园跟踪系统，几乎所有人都有这样的感觉：这项技术正在变得无处不在，而被监控的人实际上对此无能为力。

许多教育倡导者认为，这些监控系统代表了新的侵入性技术，大规模侵犯了学生的隐私。他们担心，这种追踪系统会让学生在他们长大成人的地方显得幼稚，导致他们把监控视为生活的正常部分，不管他们喜欢与否。此外，这也会破坏学生的独立性，阻止他们培养业余兴趣爱好，因为他们担心自己时刻受到监视。