杭州使用“小智AI”辅助法官审案：自动发问+实时生成判决书

IT之家12月26日消息 12月24日在浙江省杭州市下城区人民法院，“小智AI”辅助法官审判一起民间借贷纠纷案。小智可以向原告、被告发问，庭审完毕后立即生成判决书，全程用时28分钟。

杭州市下城法院员额法官王颖介绍称，这个案子是由自己和自己的法官助理“小智”一起审理的。流程性的发问“小智”全部都已经设置好了，它把一些证据链都体现了。这样不需要再去概括总结，大大提高了庭审的效率，法官可以把重点放在双方的争议焦点中去。

据了解，“小智AI”名为凤凰民间借贷智审，可以辅助法官庭审，全流程智能化；可以在庭审中自动发问、自动生成证据链、实时自动生成判决书。

阿里巴巴达摩院高级算法专家孙常龙表示，目前存在“案多人少”的情况，每个法官要花很多的时间审很多的案件，我们发现大量的案件是比较相似的案件。

在法官审判过程中是一个多角色的交互过程，这里面涉及很多文本语义理解的技术，法官在裁判过程中会梳理一些逻辑图谱，基于我们大数据的统计以及逻辑图谱，可以制定一套比较规范的审判逻辑，整个庭审可以实现全流程的智能化。此外，在审判过程中法官可以实时修改算法预判的庭审结果；帮助法官在庭审过程中减轻他的负担，提高庭审的效率。