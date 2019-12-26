2020 年，Linux 设备或将爆炸式增长

2020年即将到来，Linux在接下来又会有怎样的发展？Omg Ubuntu 网站的作者Joey Sneddon 给出了关于Linux和开源的五个预测：

Linux设备将呈爆炸式增长

明年我们将看到大量新的Linux硬件上市，这并不是一个疯狂的猜测。

Sneddon想知道我们最终是否可以用上不基于Intel/Nvidia组合的Linux笔记本电脑？他表示自己目前在AMD硬件上运行Ubuntu，体验非常棒。

新的一年将由Pine64和即将推出的PinePhone打头阵。这款售价149美元的Linux手机价格实惠，运行带有主流Linux内核支持的开源软件。而且，它背后的公司不会止步于此。定于2020年上市的还有价格为79美元的PineTab Linux平板电脑和价格为25美元的PineTime智能手表，它们不是基于Linux的，但确实都可以运行开源软件。如果Pine64明年发布更多的硬件，无论是新产品还是改进产品，都不会令人惊讶，而是意料之中。

Focal成为焦点

Ubuntu 19.10发布后，被用户们投票为“十年来最好的Ubuntu版本”。接下来，预计于2020年4月发布的Ubuntu 20.04 LTS将成为最重大的版本之一，尤其是对于那些从Ubuntu 18.04 LTS升级的人来说。数以千万计的Ubuntu用户使用LTS版本，这意味着LTS更新非常重要。

虽然以前的LTS版本仍可用，但它或许并非最佳。在过去的两年中，仅GNOME Shell所做的性能改进就非常可观。Sneddon认为，Ubuntu 20.04 LTS将在之后脱颖而出。

WSL将有更大改进

曾经在Windows的Ubuntu上曾经被称为Bash的WSL（Windows Linux子系统）算是今年的重大新闻之一，这在一定程度上要归功于WSL2的巨大改进。

Canonical希望明年WSL在Ubuntu上更加流行。该公司不仅成为了微软首届WSL会议的赞助商，而且还在积极雇用更多的开发人员、投入更多的资源来进行这项工作。

去年的这个时候，应当很少有人想到Linux将像现在一样成为微软开发战略不可或缺的一部分。随着开发人员社区不断突破技术能力的界限，预计在2020年，WSL将出现更多意想不到的飞跃。

GNOME操作系统出现

这个大胆的预测听起来有点疯狂，但在Sneddon看来，这是有道理的。

他对GNOME的印象是，GNOME设计团队对如何使用GNOME Shell桌面的愿景与GNOME Shell桌面实际被使用的方式不一致，尤其是下游发行版。

围绕第三方GTK主题、替代样式表、不同图标等的影响的一些“担忧”让人想知道，至少在简单化的世界中，按预期使用GNOME OS是否会有所帮助。KDE Neon的成功证明，人们渴望以“期望的”方式进行一流的呈现。

轻量级、重量级

低端设备性能的提高将成为明年大多数主要Linux发行版中的主要趋势。

GNOME 3.34带来了明显的性能提升。在Ubuntu开发人员的帮助下，这项工作将在即将于明年发布的GNOME 3.36和GNOME 3.38版本中继续进行。

此外，KDE Plasma已经证明了自己在低功耗ARM笔记本电脑（例如PineBook Pro）上的可行性。而且，由于Raspberry Pi 4现在也能够带来“桌面”风格的体验，因此发行版在此特定领域也有很多机遇。

再加上Alpine Linux提供桌面支持的早期阶段，以及对更轻量的Linux发行版（如Peppermint OS、Zorin OS Lite和elementary OS）的兴趣日益浓厚，Sneddon 认为自己对低性能启动的预测是带有必然性的。

除了以上几点预测内容，Sneddon也表达了自己对接下来的愿景，分别是希望延长Linux电池寿命、更多出色的本机Linux应用，以及适用于Ubuntu的更好的App Store。

在新的一年里，你对Linux和开源又有什么想法和期待呢？