谷歌将仅允许使用OAuth访问账户，引开发者不满

谷歌（Google）宣布，从2021年2月15日开始，G Suite帐户将仅允许使用OAuth访问应用程序。

从开发者们收到的邮件来看，Google此举在于“保护Google帐户的安全性”。邮件中提到，Google将关闭对安全性较低的应用（LSA）的访问权限，这些非Google应用目前仅使用用户名和密码就可以访问Google账户，无需更多验证步骤，因而更容易遭受攻击。因此，Google将分两个阶段来关闭这类应用程序的访问。到2020年6月15日，首次尝试连接LSA的用户将无法再连接；2021年2月15日，所有G Suite帐户都将无法使用LSA应用进行访问。

开源邮箱客户端 FreeScout的开发者发文表示不满。他指出，“无法使用标准PHP IMAP扩展名通过OAuth连接到Gmail，因为imap_open函数不支持Google SASL XOAUTH2协议建议的功能。这意味着所有使用标准PHP IMAP功能的PHP项目都需要重新设计，以使用能够运用 Google IMAP OAuth算法的Zend Mail库。”

PHP IMAP是用C编写的标准扩展，它快速而可靠。但Zend Mail和PHP IMAP不兼容。对于某些项目，这将导致数月的开发、调试和bug修复。FreeScout开发者表示，他们在项目初始时特意选择了PHP IMAP，以使应用程序更快运行，但是现在Google使得PHP IMAP扩展被迫停止。

使用标准PHP IMAP的软件包成千上万，下载量更是不计其数，这些软件包都将无法通过IMAP连接到G_Suite Gmail帐户，这将带来极大的影响。

FreeScout开发者提出疑问：“届时对G Suite的IMAP请求都将通过OAuth发出，为什么Google不只允许将OAuth令牌作为IMAP密码传递？这样一来，所有现有的IMAP库将可以继续运行。”

“当可以在标准IMAP认证中实现目标时，为什么要重复造轮子并迫使全世界使用SASL XOAUTH2协议？”

他认为，Google要做的就是在G Suite帐户的IMAP密码中接收OAuth令牌即可。这是非常简单且合乎逻辑的优雅解决方案，不会给开发人员带来过多麻烦。Google甚至可以继续使用SASL XOAUTH2。

为此，FreeScout团队向Google提出了 Issue，不过目前还未得到Google的回应。

有网友回复说，“这不是在发展，也不是创新。这是在强制采用一种标准，而放弃了对另一种工具（IMAP库）的支持。”从评论中来看，大多数开发者都对Google的做法表示不支持，有人将其解读为垄断：“他们正在做的是强制垄断，同时希望一堆开发人员能够给他们免费的劳动力。”