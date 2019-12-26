测试发现，华为HMS可部署在老机型上并与谷歌GMS共存

日前，华为在国内开启了 HMS（Huawei Mobile Service，包含了电话、短信、邮件等一系列手机基础APP的华为移动服务）的众测，本次众测任务发布2个待测应用，一个是华为移动服务，另一个就是HMS Core Test。

HMS Core Test是一款集合了6个HMS基础服务的应用安装下载小型应用市场模型。该应用市场包括Game、Fido&Safety、Purchase、Identity、Scan、Nearby、ML等应用。

有测试用户投递线索称，除了Mate 30、nova 6、荣耀V30等受“实体清单”禁令影响无法预装GMS的手机，其它更早型号的华为手机同样可以成功部署HMS服务。甚至，HMS和谷歌GMS可以在系统内共存。

12月24日，华为公司印度消费者业务负责人Charles Peng对印度《经济时报》透露，华为已建立HMS（华为移动服务），导航、支付等关键功能马上就能上线。而就在华为高管接受印度媒体采访前一日，即12月23日，华为HMS已经在国内开启公测。

华为HMS服务是华为提供的基础服务合集，为无法使用谷歌GMS的智能手机提供支持，并为其提供类似谷歌GMS的功能，目前包括华为账号、云空间服务、游戏服务、定位服务、钱包服务、应用内消息、消息通知、身份验证、统一扫码服务等基础服务。

今年5月特朗普政府把华为公司列入“实体名单”后颁布了限制措施，Alphabet旗下的子公司谷歌被停止与华为公司进行商业往来。这些商业往来包括需要转移硬件、软件和技术服务的业务（因开源许可而公开可用的服务除外）。其中对华为影响最大的就是谷歌被禁止向华为手机提供GMS服务。也就是说，华为在海外市场出售的手机，在原厂设置下不能使用Google Play Store、Gmail和YouTube等应用、谷歌支付、谷歌云以及谷歌导航等服务。这对华为的海外手机市场无疑是一大重创。

为此，华为推出了自己的生态服务HMS。根据华为方面公布的数据，截止到2019年8月，HMS生态增长迅速，全球注册开发者数量超过101万，接入HMS Core的应用程序超过45万。