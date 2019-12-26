熊猫互娱近20亿元投资损失全部由普思投资及实控人自己承担

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IT之家12月26日消息 普思资本官网表示，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近20亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。
昨天上午，北京市第二中级人民法院官微表示北京二中院涉王思聪执行案和解。与其同时，上海市静安区人民法院对王思聪发布的三个限制消费令也已撤销。这三份限消令的申请人分别为沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司、西安北国文化传媒有限公司。
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