2019年游戏业回暖，精品化、出海、云游戏渐成趋势

2019年是游戏版号审批重启的一年，对游戏产业而言意义非凡。总体而言，在这一年里，国内游戏行业向精品化演进，显现出回暖的趋势。

根据《2019年中国游戏产业报告》，2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%；中国游戏用户规模达到6.4亿人，同比增长2.5%。

在易观分析师廖旭华看来，2019年国内游戏产业在加速洗牌之下逐渐走向精品化。由于用户需求不断升级，大厂更加关注精品的研发和运营，中小团队也更容易依靠优质产品迅速崛起。与此同时，也有越来越多能力不足、难以适合游戏市场的团队在退出。此外，游戏“出海”、云游戏等也迎合了行业的发展趋势。

游戏版号重发，产业回暖、走向精品化

2018年3月，原国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，暂停游戏版号审批发放。同年6月，原文化部也关闭了国产网游备案通道；两个月后，进口游戏也停止了新的备案文号更新。

游戏版号暂停发放，意味着企业研发的游戏将无法成功上线，游戏开发者将难以通过游戏商业化变现，也无法进行进一步部署。而这一暂停直到2018年12月29日才结束。事实上，经历了275天的等待以后，不少公司因为没有版号，又没有足够的资金支持，最终以解散告终。

廖旭华对记者表示，游戏版号收紧问题对于大小厂商的影响在某种程度上是一致的，产品上线问题确实影响了很多厂商的业绩，不同之处可能在于很多小厂就这样直接退出了市场。相对而言，只有发行商和研发计划比较丰富的研发商受到的影响较小。

2019年游戏版号迎来重启，成了行业的一针“强心剂”。这一年，游戏市场销售收入增长速度超过去年同期。

根据伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》，2019年中国游戏市场和海外市场出口收入超过3100亿元，增幅达到10.6%。其中，中国游戏市场实际销售收入2330.2亿元，增速为8.7%，较去年同期增速有所回升。游戏产业中最活跃的部分——中国移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元，较去年同比增长13.0%。

业内人士分析认为，目前游戏市场正在走向精品化变革。版号的减少、审批政策的从严倒逼游戏厂商提高产品质量，更加致力于精品游戏的研发上。

游戏出海成企业新竞争点

“版号从整体上加速了游戏行业的精品化，也在一定程度上加速了游戏企业出海的发展。”廖旭华对记者表示。

随着国内用户增速减缓、红利见顶，加上海外市场的快速发展，国内企业都在不断加强海外发展部署。基于产品质量提升、企业发行能力增强等因素，中国本土游戏企业产品在全球市场已具备一定的竞争力，“出海”已然成为新竞争点。

《2019年中国游戏产业报告》显示，2019年，中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达到1895.1亿元，同比增长15.3%。而中国自主研发游戏海外市场收入增速高于国内市场，2019年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元，增长率21%。海外市场中，美、日、韩市场占比近七成，美国占比三成以上。

伽马数据研究显示，目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速，国产移动游戏在海外市场已经建立起一定优势。

廖旭华认为，出海是一个顺其自然的事，中国手游本身就是领先海外的，出海就是先进的研发和运营能力的对外输出，而且海外的手游市场在中国厂商进入之前大部分都还是有很大的发展空间。

根据移动应用分析平台App Annie发布的最新报告，中国出海游戏以射击类移动游戏为主。其中吃鸡类游戏是热门。从下载量上来看，去年全球下载量最多的游戏是Voodoo公司的《球跳塔》，现为《Free Fire》，腾讯是其发行商Garena的最大股东，持有39.8%的股份。另外，腾讯的《PUBG MOBILE》、动视(Activision)及腾讯游戏联合开发的《Call of Duty:Mobile》（决胜时刻）入围。从吸金能力来看，消费者支出排行榜中，腾讯的《王者荣耀》排名第二，网易的《梦幻西游》和《PUBG MOBILE》在列。

另外，在App Annie的本年度突破性App榜单中，腾讯公司发行的《和平精英》和《PUBG MOBILE》成为本年度收入增长最快的游戏。

云游戏、AR/VR游戏成趋势

2019年5G网络、游戏引擎、云计算等技术领域的进步与革新，已然成为推动游戏产业发展的重要推动力。云游戏作为一种全新的游戏方式，在5G快速布局的时代，成为各大厂商新的角逐场。

云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力就可以了。

如今，不仅是传统游戏企业，部分互联网巨头、通讯企业也都纷纷入场布局云游戏。在国内，据不完全统计，除了世纪华通、完美世界，积极布局云游戏的还有三七互娱、凯撒文化、吉比特、顺网科技、游族网络等多家上市公司。

国内游戏巨头腾讯、网易更是早已出手。今年2月，腾讯上线“腾讯即玩”，号称无需下载安装、无需高档电脑，在线即开即玩。11月，网易云游戏平台BETA平台上线，在网页云端可以玩众多游戏。此外，腾讯WeGame《剑灵》将推出云游戏版本，预计于2020年2月6日上线。

此外，随着5G技术、云游戏的发展，AR/VR游戏也再度崛起，国内部分手机厂商已开始追逐这一热点。其中，华为VR Glass已于12月19日上市，据官方介绍，这款产品能够支持数千款VR游戏。

廖旭华表示，云游戏或者AR/VR游戏发展最大的机遇是5G，5G对其有很大的促进作用。云游戏目前还比较初级，主要的挑战还是商业模式和成本，商业模式还有探索空间，但是成本问题是会一直存在。

他进一步指出，云游戏追求计算中心化，这会产生高昂的服务器和节点成本，比现在任何一种形态的游戏成本都高。所以在网络和计算技术没有革命性变化前，云游戏不会成为主流，更多的应该还是会部分妥协；比如缩小服务地域，或者把部分计算下放到客户端，更适合端游。

“VR相对好一点，现阶段已经有比较好的硬件和内容积累，5G叠加超高清有希望接近解决内容限制和眩晕问题。相比之下，VR爆发的可能性高于云游戏。”廖旭华对记者表示。