天津麒麟发布全球首个ARM64架构下云平台SPEC测试报告

IT之家12月26日消息 根据天津麒麟的官方消息，国际权威的标准性能评测组织SPEC于2019年12月23日正式在其官网上发布了由天津麒麟信息技术有限公司和鹏城实验室共同提交的基于TaiShan 200 4826服务器集群和KylinCloud银河麒麟云平台上的SPEC Cloud IaaS 2018测试结果。这是全球首个在ARM64平台上通过SPEC测试并正式发布的结果。

官方介绍称，天津麒麟信息技术有限公司联合鹏城实验室基于鲲鹏CPU、飞腾CPU服务器和银河麒麟云平台搭建了超过200个节点的ARM64“开发者云”，并向全国免费开放，同时还努力完善基于ARM64的云平台软件，将最新的SPEC Cloud IaaS 2018基准测试套件移植到ARM64平台上来，于2019年11月13日完成测试并将报告提交到SPEC组织。经过SPEC审核后，测试报告最终于2019年12月23日发布在SPEC官网。值得一提的是，这也是国产云平台软件通过并发布的SPEC Cloud IaaS 2018基准测试的第一份报告。

据悉，天津麒麟信息技术有限公司成立于2014年，是中国电子信息产业集团和天津市政府在安全可控信息系统领域进行战略合作的重大部署，是中国电子集团布局安全可控信息产业的核心企业之一。银河麒麟服务器操作系统是在“863计划”和国家核高基科技重大专项支持下，研制而成的高安全、高可靠、高可用国产操作系统，已经在国防、军工、政务、电力、航天、金融、电信、教育、大中型企业等行业或领域得到广泛应用。