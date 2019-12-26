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熊猫互娱20亿损失如何偿还？普思资本称不予回应

2019/12/26 10:20:54来源：凤凰科技作者：郑媛责编：远洋评论：

12月26日消息，普思资本今日发表声明表示，涉及熊猫互娱的20亿元巨额投资损失，将由普思投资及实控人自己承担。凤凰网科技致电普思资本求证偿还这20亿的途径以及偿还期限，普思资本北京办公室表示以声明为准，其它问题不予回应。普思资本上海办公室则表示不知情。

天眼查数据显示，北京普思投资有限公司成立于2009年12月，注册资本为2000万人民币，法定代表人为王思聪，经营范围包括项目投资、投资咨询、投资管理等。根据其股权结构，该公司由王思聪全资控股，为该公司最终受益人和疑似实际控制人。

10月21日，天津普思资产管理有限公司发表声明，称熊猫直播是王思聪以个人名义进行投资，北京普思投资、天津普思资产管理有限公司以及普思一号基金并未参与其中，未持有熊猫直播的股权，也与熊猫直播的投资人不存在任何纠纷。

11月11日，普思投资再次发表声明，称熊猫互娱是王思聪个人创业项目。纠纷出现后，普思投资已经代表王思聪全力应对，有解决方案，有能力尽快自己解决问题。

12月24日，王思聪的限制消费被陆续解除，目前仅存在一条限制消费令。有媒体报道，王思聪的母亲拿出1亿现金帮助其还款。不过这1亿元也仅是杯水车薪。其中，在偿还5000万元后，王思聪还有1.1亿元需要支付给嘉兴璟字悌为，但这笔剩余款项支付期限尚未届满。

12月26日，普思资本就熊猫互娱投资纠纷一事作出了回应。回应表示，普思投资实控人为熊猫互娱投资者提供了连带担保，导致公司债务牵涉到个人。同时表示所有投资人已得到赔偿，20亿元巨额投资损失将由普思投资及实控人自己承担。

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关键词：王思聪普思资本

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