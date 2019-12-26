研究显示：2020年配备AMOLED面板的智能手机销量将突破6亿部

12月26日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Counterpoint的最新研究显示，到2020年底，配备AMOLED面板的智能手机的销量将超过6亿部，同比增长46%。

▲图片来源于Counterpoint

这得益于价格在300美元到500美元之间的中端AMOLED智能手机的增加，而这又是由华为、vivo、OPPO、realme和小米等中国品牌推动的。

在最新的报告中，Counterpoint的高级研究分析师Jene Park表示：“排名前五的智能手机品牌将占据AMOLED智能手机总销量的80%以上。其中，三星仍保持领先地位，它在2019年占据了AMOLED智能手机总销量的45%，其次是苹果（16%）和OPPO（11%）。”

该分析师表示，所有的领先品牌都在2019年推出了配备AMOLED面板的旗舰产品，但以华为、OPPO、vivo和小米为首的中国企业，现在已在它们的中档产品组合（300美元至500美元）中采用了OLED面板，这是未来AMOLED智能手机销量增长的关键原因之一。

他还表示：“我们预计，2020年，这些品牌将把AMOLED智能手机进一步推广到200美元以下的产品组合中，苹果也很可能在下一个发布周期中为更多产品配备OLED面板。这些因素都将进一步推动配备AMOLED的智能手机销量在2020年实现增长。”

尽管AMOLED是智能手机品牌的首选，但增长在很大程度上取决于面板制造商的产能。

目前，三星显示器公司占OLED面板市场近90%的份额，其它拥有LCD晶圆厂的品牌，像京东方、天马和CSOT等都在迅速转型，但它们可能需要一段时间才能实现量产。

此外，可穿戴设备、电视等其他产品类别对AMOLED的需求将进一步限制现有的OLED面板制造商的供应。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。