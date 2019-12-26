小红书创始人兼CEO毛文超卸任公司法定代表人、董事

12月26日上午消息，天眼查数据显示，12月24日，小红书的运营主体行吟信息科技（上海）有限公司发生工商变更，公司创始人兼CEO毛文超卸任法定代表人、董事，由公司合伙人曾秀莲接任。

天眼查数据显示，行吟信息科技（上海）有限公司成立于2013年8月，注册资本100万人民币，经营范围包括电子商务（不得从事金融业务），供应链管理，物流信息咨询，仓储服务（除危险化学品）等。公司第一大股东为毛文超本人，持股比例为20%。第二大股东为公司创始人瞿芳，持股比例为20%。

2019年6月6日，小红书创始人毛文超和瞿芳在内部信中表示，小红书MAU（月活跃用户量）突破8500万。据其官网介绍，截至2019年7月，小红书用户数超过3亿，其中70%用户是90后。

公开资料显示，小红书迄今为止总共已完成5轮融资。上一轮融资是在2018年6月，估值超过30亿美元，融资超3亿美元，由阿里领投，金沙江创投、腾讯投资及其他老股东参投。

不过，近期的小红书，可谓麻烦不断。

据悉，今年7月29日，小红书App陆续从小米，OPPO，华为等各大安卓手机应用商店下架。据当时的业内人士表示，导致小红书下架的最主要的原因是某些小红书的酒店打卡笔记有涉黄的嫌疑。除此之外，小红书还成为很多违禁品的的交易平台，还有很多自制的化妆品刷阅读量、点赞数和评论等等。

在经历了长达两个月的下架风波之后，小红书10月中旬重新上架。据QuestMobile数据显示，其月活从6月底的9300万下降至9月底的7288万.

12月23日，央视《朝闻天下》点名批评小红书等电商平台上有刷评论、刷点赞等违规行为，并因此孕育而生了一系列的黑色产业链。对此，23日下午小红书向新浪科技回应称，黑产刷量行为是小红书一直以来严厉打击的对象。“平台早已设有独立的反作弊技术团队，对虚假笔记及恶意刷量采取实时打击，一经查实严厉处罚。”