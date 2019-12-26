华为正式发布企业智能工作平台WeLink

IT之家12月26日消息 华为云今日发布智能工作平台WeLink。华为云副总裁、联接与协同业务总裁薛浩表示，华为云WeLink源自华为数字化转型实践，提供基础服务和增值服务两种类型，具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势。

据介绍，华为云WeLink可以实现AnyTime、AnyWhere、AnyDevice、AnyBody的全场景智能办公，助力用户随时、随地、通过各类终端设备（手机、电脑、Pad、电子白板等）实现协作办公。通过AI工作助手，一句话即可直达找人、找邮件、预定差旅、报销费用等百种服务。另外，智能会议室满足多种终端自由实现多种投屏方式；支持消息、文档、邮件等内容翻译成七种语言。用户账号归属于企业，信息100%在企业内流转。

薛浩还透露，华为云WeLink在合作生态中坚持三个基本原则：第一，保持中立，恪守边界，不与伙伴争利；第二，使能伙伴，持续创新，引领行业未来；第三，共创、共享、共赢。官方表示，2017年1月1日，WeLink 1.0在华为上线，提供会议、消息、邮件、待办审批、知识共享各种功能。目前，WeLink全球华为用户已达19.5万，日活率99.8%，日联接量超过1200万次，联接团队52万个，全球华为员工整体协作效率提升30%。