大大超出预期，2019年底全球5G用户数将超1000万、基站超100万个

12月26日消息，在今天举行的“2020中国信通院ICT深度观察报告会”上，中国信息通信研究院副院长王志勤介绍：5G商用元年和4G商用元年相比较，5G初期发展速度超过了4G，一方面网络数量年底会达到65个，终端数量将超过200款、基站数量也将超过100万个，用户数预计会超过1000万，这大大超出预期发展速度。

2019年全球5G商业进程加快，全球32个国家/地区实现5G商用，得到广泛关注的是美国、韩国、中国以及欧洲，今年4月美韩两国抢先首发，10月我国正式商用，而欧洲则是积极跟进状态，主要以中频为主，英德意西等16国共27家运营商启动5G。

如今，美韩两国5G发展情况却出现了截然不同的结果：一方面，韩国依托3.5GHz构建5G商用网络，推出基于5G+AR/VR业务，截至目前，韩国建设5G基站9万多个、用户已经超过400万；另一方面，美国以毫米波为主，在覆盖范围非常有限，以固定无线接入业务为主，5G用户未成规模。

总体来看，5G目前还处于初级阶段。一方面业务是以移动宽带增强的场景和部分国家采用固定无线接入场景为主体；一方面，行业应用发展处在初步探索阶段，特别是在医疗和工业互联网的领域广为关注。