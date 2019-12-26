太空回眸：长光卫星发射往事

这是葡萄牙的奥比杜什湖海岸，大海、沙滩、山峦、城市错落有致，大地的画卷在太空中徐徐展开，蓝色海浪冲上沙滩、城市的道路、山峰投下的阴影都一一呈现在距离地面572km的高分02A光学遥感卫星的镜头里。

猎云网获悉，高分02A、02B星系长光自主研发的新型光学遥感卫星，长焦距光学双相机共基准装调与双频GNSS定轨及高精度双星敏定姿技术相结合，使其具备高分辨、大幅宽、高定位精度、高速数传的特点。

高分02A星是吉林一号卫星工程的第十四颗卫星，11月13日在酒泉卫星发射中心顺利发射升空，进入吉林一号星座的预定轨道，并于当天成功获取、回传遥感影像；12月7日，高分02B星发射成功，这也是吉林一号的第8次发射，已经成为国内最大的商业遥感卫星星座。

筹备九年，长光启幕商业航天

但凡谈起国内商业航天，基本离不开长光卫星，作为国内首家商业航天公司，长光的起源要追溯到2005年，‘一弹一星大口径大光栅’作为光机所的重大课题，探索以载荷为核心的星载一体化技术路线，长光卫星的早期筹备工作正式开始。第二年，长春光机所“星载一体化”技术研究室成立。

2008年，通过省发改委批准，长春光机所建设“吉林省小卫星技术工程中心”，围绕高性能小卫星关键技术进行重点攻关，而大型卫星的时间周期较长，所以现在发射的基本都是小型卫星。

2010年，吉林提出了卫星产业发展计划，并自当年起，卫星建设项目连续9年被写入吉林省政府工作报告，列为全省重大建设工程。2012年，以长春光机所为主体，联合哈尔滨工业大学共同建设“小卫星技术国家地方联合工程研究中心”。2012年12月，长春光机所正式启动“吉林一号”卫星研制工作。

2014年4月，“吉林一号”卫星工程被国家正式批准立项。2014年11月，国务院60号文件明确提出“鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星。引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设。”

2014年12月1日，中国第一个商业卫星公司——长光卫星技术有限公司成立，创始人宣明带领团队开始了商业航天的创业历程，宣明也被外界称为“商业航天第一人”。作为国内首家商业航天企业，长光卫星脱离了原有体制的束缚，以市场化运作的模式开展业务。

16颗卫星在轨，组网愿景更近一步

猎云网了解到，吉林一号布局的是高分辨率对地观测系统，而‘高空间分辨率、高时间分辨率、高光谱分辨率对地观测能力’是遥感星座的三大特征。当前，吉林一号星座内的商用高分辨率遥感卫星、星载一体化商业卫星、视频卫星都处于国内领先水平。

2015年10月7日，长光卫星技术有限公司研制与运营的“吉林一号”一箭四星成功发射，拉开了我国商业航天的大幕。2017年1月9日，视频03星发射。2017年11月21日，视频04、05、06星发射，实现了卫星低成本、短周期批量生产。2018年1月19日，视频07星、视频08星发射。2019年1月21日，光谱01、光谱02星发射。2019年6月5日，高分03A星首次海上发射。

今年下半年，随着高分02A、02B星相继入轨，“吉林一号”星座卫星数量增至15颗。卫星数据服务能力也得到大幅提升，具备全球任意地点每天最高6次重访能力；卫星幅宽由原来11km提升至40km；在传统推扫及视频成像基础上新增微光、惯性空间及红边谱段成像模式，现已具备1个月即可对中国全境普查一次的能力。

长光卫星海南副总朱济帅表示，从卫星研发到顺利入轨需要一年的时间，涵盖十二个大步骤，以高分03A星为例：

确定卫星主要应用指标，立项、卫星总体概要设计、选择运载火箭（长征系列、快舟系列）、卫星详细设计与筹备制造工作、卫星和运载火箭协议IDS表、确定波段、频段范围；运载火箭发射场以及发射时间（多以酒泉和太原为主）、购买商业保险、提交发射申请，等待审批、发射许可评审、卫星研发基地出场（性能）评审、入场发射。

有意思的是，卫星保险属于特殊风险范畴，包括发射前和发射后保障。虽然长光卫星发射的稳定性和成功率较高，但每次都会购买百万级的发射前保险，尽量规避损失，即使风险发生也能摊薄些成本。

朱济帅告诉猎云网，预计在年底之前还将完成一次发射，吉林一号届时会有16颗卫星在轨运行。即将步入世纪的下一个十年，朱济帅也透露了长光的十年愿景，预计2020年底，吉林一号将有60颗卫星闪耀太空，2030年，完成吉林一号138颗卫星组网工程。

太空回眸，长光终端商业化之路

虽然有人说商业航天是在追求马斯洛需求层次理论的最高级，属于少部分人的追求。但在长光卫星的太空探索中，A类、G类客户的订单有限，商业航天未来始终都要走向盈利，这时，长光卫星也建立了多元生态的商业模式。

遥感易购作为国内第一家遥感数据全链路电商平台，是长光卫星面向B类、C类用户的遥感应用。用户可以通过平台规划“吉林一号”星座执行任务，根据需求，通过遥感易购平台进行下单拍摄，开放个性化、定制化的服务，单价从几百到上千元不等。

时间维度上，用户可以看未来影像、当下影像和过去影像；面积维度上，用户的最小订购面积有限制，一般都在100平方公里以上起订；甚至还有清晰度评估，朱济帅说，“曾经有一位用户调用卫星拍下了长白山一景，图像打印后再进行装裱，寄过去给他，非常漂亮。”

长光卫星的微博有19万粉丝，粉丝们亲切地称为“长长”，这要从2018年9月MH370残骸搜捕事件说起。在MH370又一谣言肆虐的情况下，长光卫星自主规划十颗卫星拍下了柬埔寨的遥感图像，因为云量过多，耗时两天，最终成功辟谣。

而后的粉丝抽奖环节中，长光卫星抽出了三位粉丝，自主规划卫星拍摄地球任一地点。一位粉丝拍下了海螺沟的冰川瀑布，这是将来她和爱人举行婚礼的地点；家住杭州的粉丝拍下了地球另一端，一位追星女孩则拍下了演唱会现场。

长光的太空回眸并未就此停下，‘每日一图’‘脉动地球’都在微博持续更新。澳门回归，吉林一号遥瞰香山澳夜景；国庆大阅兵，太空中记录阅兵仪式，作为共和国七十周年献礼；深秋的长春，值得一副秋日伊通长卷；港珠澳大桥下的行船，客机飞越西人工岛；南极的冰天雪地里，雪龙破冰之旅；阿塞拜疆的巴库之眼，视频凝视下的陆家嘴…等等，大好山河、人文历史都在这幅庞大浩荡的太空画卷里徐徐展开。

差异化发展，长光布局国内最大遥感星座

业内人士告诉猎云网，当前商业航天头部企业，几乎没有盈利的企业，卫星的成本投入本身就高，而长光卫星是有望短期内实现盈利的。朱济帅告诉猎云网，随着高分03系列卫星的研制，卫星成本已大大降低，长光卫星实现盈利的进程也随之加快。

由于长光是全产业链的研发制造，卫星成本体现在诸多环节上，长光也是“能省则省”。如卫星进入轨道依赖运载火箭，而运载火箭价格仍居高不下，所以长光的卫星发射中很少一箭一星，朱济帅透露，卫星也有“拼单”发射，以主卫星为主，设定火箭载荷200公斤，主卫星购买100公斤载荷，还可负载100公斤，通过其他小卫星拼单来摊薄成本。

除却技术的核心优势外，相对于国内其他商业遥感公司，长光卫星的自主性优势也显而易见，体现在两个方面：

一是结合市场需求，对卫星性能和指标进行快速设计和调整。长光涵盖了卫星全设计，灵活性高，吻合市场；整套的地面系统、地面站建设与规划，使得国内国外的数据接收能力、处理能力大幅提升；

二是提供服务时效性高。从拍摄到提供服务，如数据指令上传、上传下达、指挥拍摄、数据数传、处理、卫星控制，可以在十一分钟内完成。

这几年的政策背景下，航天开始部分市场化。商业航天公司如雨后春笋，但国家队也不容小觑，在供大于求的市场现状前，长光占领市场主要依靠差异化发展。

太空互联网，商业航天走向价值投资

而资本方面，市场金融进入航天领域带来的直观数据是资金流向，据IT桔子数据，2015年，商业航天领域的投资超百亿，成为当年投资资金流向的黑马赛道；2016年，国家政策更为鼓励民营资本进入航天领域，同年便吸纳了194亿资金；直到2019年，商业航天赛道净流入约六百亿。

也有论点认为，商业航天恐怕又会变成如ofo、乐视一样的资本泡沫。商业航天投资者认为，当前正是发展商业航天的时机，经历一轮市场的冷静期后，商业航天从盲目的商业投资走向了价值投资，市面上所有的商业航天公司都在持续输入资金。

自从长光卫星在2018年完成第三轮约2.5亿元的融资后，长光卫星的投资人也并未将盈利、回本作为首要指标，更为注重长远价值。朱济帅也表示，虽然航天是高资金、高技术、高投入，但技术永远是第一壁垒，投资人只会根据技术是否扎实，来评判项目值不值得投资。

今年长光的秋招宣讲是，未来在星空闪耀。从中科院长春光机所到炙手可热的国内第一商业遥感公司，长光卫星历时14年；从2005年商业航天的意识萌芽，到2019年年底预计将16颗卫星送入轨道。太空探索之路从未停下过脚步。