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官宣：OPPO明年首发联发科天玑1000 5G芯片

2019/12/26 16:32:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月26日消息 今天下午，在杭州国际博览中心OPPO正式发布了OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro 5G系列手机，其中OPPO Reno3 Pro搭载了高通骁龙765G芯片，内置集成SA/NSA双模5G网络模块。OPPO Reno3搭载联发科MediaTek天玑1000L，支持SA/NSA双模5G网络。

5G视频手机Reno3全系标配SA/NSA双模5G，售价公布：

  • Reno3 Pro 8GB+128GB售价3999元，12月31日正式开售。Reno3 Pro 12GB+256GB售价4499元，1月10日正式开售。

  • Reno3 Pro 5G-经典蓝8GB+128GB售价4199元，将于1月10日线上线下同步开售。

  • Reno3 8GB+128GB售价3399元，Reno3 12GB+128GB售价3699元，12月31日正式开售！

在发布会现场，OPPO还宣布，将在明年首发搭载联发科天玑1000旗舰芯片的手机。

据此前IT之家报道，官方介绍，天玑1000是全球最快的5G单芯片、全球第一支持5G双载波聚合、全球第一支持5G双卡双待、全球首个集成Wi-Fi 6的5G SoC、全球第一旗舰级4大核A77 CPU、旗舰级Mali G77 GPU等；天玑1000采用了7nm制程工艺，CPU方面采用了4大核+4小核架构，包括4个2.6GHz的A77大核心，相较于上一代性能提升20%，4个2.0GHz的A55小核心，GPU方面为9核心的Mali G77，相较于上一代G76性能提升40%；天玑1000搭载了全新的APU架构，采用了2大核+3小核+1微小核，相较于上一代性能提升性能提升2.5x，能效提升40%；天玑1000也是全球最快5G单芯片，支持5G双模、双载波聚合的5G芯片，支持5G+5G双卡双待、Sub-6GHz频段SA独立组网与NSA非独组网、2G到5G的各代蜂窝网络连接；

在无线连接方面，天玑1000支持最新的Wi-Fi 6和蓝牙5.1+标准，下行与上行速度方面均提供超过1Gbps的网络吞吐量；在定位方面，天玑1000支持全方位双频GNSS定位系统；影像方面方面，天玑1000拥有5核ISP(图像信号处理器)，支持32 MP+16 MP双摄像机组合及[email protected] fps视频及多帧视频HDR录制；显示方面，天玑1000支持高达120Hz的FHD+显示和90Hz的2K+显示及4K分辨率下60帧谷歌AV1格式。

首款搭载天玑1000的终端将于2020年第一季度量产上市。

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关键词：天玑1000OPPO

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