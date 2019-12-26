大众计划明年推出34款新车型，包括电动汽车或混合动力车

【TechWeb】12月26日消息，据国外媒体报道，随着欧盟逐步实施严格的二氧化碳减排目标，大众计划明年在全球范围内推出34款新车型，其中包括12款SUV和8款电动汽车或混合动力车，以减少二氧化碳的排放。

大众也在大力投资电动和混合动力技术，这些产品将于明年推出。该公司首席运营官拉尔夫·布兰德斯塔特（Ralf Brandstatter）表示，到2024年，该品牌将在未来技术上投资190亿欧元，其中110亿欧元将用于促进电动汽车的进一步发展。

虽然最终数字尚未确定，但大众表示，尽管总体销量略有下滑，但该公司今年有望实现创纪录的营业利润。

在全球汽车市场萎缩之际，大众汽车却增加了其市场份额，这在很大程度上要归功于它可以从SUV中获得更高的运营利润。

大众首款进入全球市场的汽车是全电动的ID. 3，接下来将是I.D Next SUV。ID. 3是该公司于今年9月份发布的，这款车基于全新MEB平台打造，配备了大众最新的驾驶辅助功能，起售价低于3.3万美元（约合23.48万元）。

今年11月初，大众正式在其兹威考（Zwickau）工厂启动ID.3的生产，希望借此超越特斯拉，但这款车要到2020年夏天才会开始交付。首批ID.3车型将于2020年年中在德国上路。

此外，I.D Next在投产后可能会使用ID.4这个名称，它将在欧洲、中国和北美上市。这款车是基于ID Crozz概念车打造的，是该公司电动汽车系列中的第二款量产车型，也将是首款进入美国市场的ID电动车，预计将于2020年推出，将在全球生产。

鉴于ID.3仅面向欧洲市场，ID.4将是大众在全球推出的首款基于MEB平台打造的电动汽车。