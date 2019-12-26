线下娱乐“换血”，沉浸式体验会成为下一个10年的主题吗？

还在玩狼人杀和密室逃脱？不担心被人说“太out”？

2020年将至，下一个10年即将来临，沉浸式体验正在向我们走来。

没有AR/VR这些把现实世界搬到虚拟空间的酷炫技术，沉浸式娱乐可以说是将虚拟世界搬到了线下。

没有头戴式头显，没有感应式穿戴设备，这是一种应用装置艺术、多媒体、投影互动的结合体，将实体空间打造为“异次元”空间，让观众走入演出场景里，通过真实互动获得不同于以往的娱乐体验。

这样的线下娱乐方式，真的会在线下娱乐“下半场”扫清一片颓势？

沉浸娱乐的风刚刚吹起

在辽宁省沈阳市，一出别开生面的戏剧正在上演。在三千多平米实景搭建的剧场里，有二十多个房间可以让观众随意行走，大大小小的道具任你翻看，跟随不同的演员，你将看到不同的剧情。



当然，前提是你要胆大，没有幽闭恐惧症……

这是沉浸式戏剧《幡灵秘境》的现场。与传统的戏剧演出时，观众只能安安静静地坐在台下观看不同，现场的观众可以零距离跟随演员们移动，观察、感受故事的发展，也可以猜测剧情的走向。

第一次切身实地的置身在场景之中，感受每一个角色的呼吸和命运，让很多观众欲罢不能，纷纷三刷、四刷。

实际上，这种演出形式并不是新鲜事物。

当代沉浸式体验发端于2011年3月7日在纽约公演的《不眠之夜》，此后的8年时间，这部剧目仍在不断产生着催化剂作用。在前不久美国沉浸行业媒体对全球创作者的采访交流中，有超过六成的受访者表示，从事沉浸体验项目开发的原因是受到《不眠之夜》的启发和影响。

《幡灵秘境》的制作人张春阳也是一样，今年28岁的他一共观看过14次《无眠之夜》，并且在2017年前往伦敦，亲身体验了有关沉浸戏剧的更多内涵。在此契机下，张春阳很早就想创作并制作出一部更适合中国人观看的沉浸式戏剧。

2017年中旬，张春阳及一众年轻戏剧创作人从《聊斋志异》中取材，进行了剧本的雏形创作，经过长达一年半的制作以及演员培训，实地排练九个月，最终于2018年底让这部大型沉浸式戏剧《幡灵秘境》在沈阳上演。

虽然地点在沈阳，但是并没有阻拦全国各地戏迷前去体验的热情，上演一年后，《幡灵秘境》在豆瓣的评分已经高达9.3分。

“浸没式戏剧在此刻最好的一点为，没有任何评论框架可以将我们独特的经历约束住。我们和这个虚构世界短暂的建立了关系，将自己交由完全直觉的感受。我们从被动接受变为主动探寻，甚至在解读故事线的过程中发现一点智力上的快乐。选择喜欢的人物跟随，可触碰却又告诫自己不干预，可以获得一种如恋爱前暧昧状态的追剧体验。”豆瓣网友猫汤对此表示。

除了《幡灵秘境》这样的沉浸式戏剧，近年来剧本杀这种沉浸式游戏方式在国内也十分流行。

“虽然沉浸式体验仍然是工业制作的产物，但能让极大的满足参与者的个性化需求，这就是沉浸体验的商业本质。”一位业内人士对懂懂笔记表示。

有观众表示，自己所参与的名为“剧本杀”的游戏非常有趣，每个玩家都会被赋予一个具有复杂背景的角色，然后被投入一个沉浸式的环境中，换上服装，四处寻找线索，与其他角色进行互动，还原案件过程并找出凶手。

近两年，剧本杀实体店因实景侦探剧《明星大侦探》的影响，也开始逐渐走进大众视野，并迅速火爆起来。这种线下娱乐方式，逐渐收到年轻消费群体的喜欢，并且替代了以往的一些传统娱乐方式，成为新型线下社交游戏的当红炸子鸡。据不完全统计，全国目前共有2000多家线下剧本杀店铺，并且主要分部在一线城市。

本土沉浸产业仍以一线城市为主

根据《幻境·2020中国沉浸产业发展白皮书》中的数据显示，沉浸产业发端于2013年，经过7年的良性生长，沉浸体验项目数量已经达到了1100项。

从2013年沉浸式演艺《又见平遥》开始，国内市场连续7年呈现指数级增长态势，覆盖12大细分产业及34类业态，成为全球沉浸产业最为发达的市场之一，并在项目数量上超越美国（居全球首位）。

虽然沉浸体验的发展很快，但在中国的城市分布非常不均匀，呈上海和北京双龙头之势，像《幡灵秘境》这样位于沈阳等非一线城市的项目，仍属少数。

但是行业发展最怕的就是一哄而上，目前上海、北京两地的市场已经趋于饱和，总体份额占比近三年也出现了连续下降的趋势。与之相比，成都、杭州、西安、重庆、武汉、广州、深圳等城市反而显现出了较快的发展态势。

部分文旅景区也开始推出沉浸业态，今年在抖音上爆火的西安大唐不夜城就属于沉浸式夜游的典型例子。

《幻境·2020中国沉浸产业发展白皮书》数据显示，商业方面，沉浸式展陈类业态和二线以下城市项目，以客单价￥100以下项目居多，总体占比31%；价位在￥100-￥300之间的项目占比61%，是最主流价位区间。

不过，也有一部分大型沉浸式项目价格不菲，比如北京的一家沉浸式剧场《和平饭店》，客单价就达到了999元。《和平饭店》的工作人员对此表示：“因为我们的场景很大，基本圈进了半条街供玩家游玩，而且游戏时长有将近6小时，NPC基本上也是一对一的，此外我们还会给每位玩家提供一顿正经的西餐。”

虽然价格看似不低，但不少玩家表示，自己愿意为了一场好的沉浸体验多花点钱，“其实这种店成本不低，雇NPC的费用，服装的费用，房租和布置场地的费用都是不小的数目，如果能给玩家带来非常好的体验的话，几百块钱并不贵。”资深玩家小仙对此表示。

“白皮书”中显示，中国沉浸体验消费市场的偿付额度和意愿要超过全球市场。此外，根据美团点评研究院2018年发布的《2017年度大众生活消费趋势洞察报告》披露，沉浸体验搜索增长量为3800%，并在此后长期保持良好的增长态势。

相关行业人士指出，目前沉浸产业还未能有大规模资本注入，营销势能不足：一方面这是由于大部分大部分体验感良好的沉浸体验，对于消费者都有对体验内容保密要求，导致沉浸体验的影响力和口碑的传播速度相比较其他行业要慢得多；另一方面，由于目前产业信息相对并不透明，大部分消费者仍主要依靠网络点评票务平台和口碑传播获取信息。

沉浸产业面临几大瓶颈

除了前文提到过的影响力口碑传播速度慢和产业信息不透明问题，沉浸产业在中国还面临着不同地域文化消费差异巨大的问题。

沉浸产业较为发达的三个城市上海、北京、成都，虽然同样是一线或超一线城市，但不同城市消费者对业态偏好的差异极其巨大，比如上海占比最多的是沉浸式新媒体艺术展，而成都的沉浸式实景娱乐占据了一半以上。

要考虑题材、沉浸深度、价格等不同维度的因素，同一内容想在不同消费文化中达到同样的共鸣和好评是客观存在难度的。此外，二线及以下城市对于沉浸体验的认知度并不高，也不愿意为此买单，这说明沉浸式体验的概念还需要一段时间的发展和普及。

由于沉浸产业的先锋性和创新性，完成一个相对大型的项目，通常需要整合非常多领域的专家。美国的沉浸产业已进化到产生了专业的沉浸空间设计施工团队、沉浸式院线（不同季更换不同沉浸体验内容）等，而中国的沉浸产业尚未走到这一步，主要原因就在于产业体量不够大，不足以支持产业细分后的市场。

此外，由于沉浸式体验是一个相对较新的概念，相当一部分投资者或开发方并不愿意在本土尝试未曾出现过的新业态。北京某专业做沉浸式剧场和密室的公司负责人向懂懂笔记透露：“很多时候要去跟投资方解释我们在做什么，但人对于陌生事物可能多少有些抗拒和惰性思维，所以目前还没有谈成功。”

业态的缺失是中国沉浸产业的瓶颈，但从另一个角度来说，或许也是机遇。目前引领沉浸产业概念的主要是国家政策。由于沉浸产业包含娱乐、体验、科技、文化等国家所倡导并推动的要素，国务院及文旅部、科技部、中宣部等各部委分别印发文件大力推动、鼓励沉浸产业的发展。

结束语

在相关政策扶持之下，未来沉浸体验和沉浸产业或将得到更多的关注，从而吸引更多投资者入场。而这个产业的发展势必建立在产业上下游端对于产业现状及未来一致的认知之上。如此，优秀的沉浸内容企业才能从培育市场的消耗中走出来，把精力集中放在体验和商业模式创新之上。

和来的快去的快的风口不同，沉浸式娱乐产业是对于传统场景的持续改造升级，虽然这看起来是一条很漫长的路，但这个风口也会持续的更久。