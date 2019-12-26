哈啰顺风车全年总单量8000万，将投8000万元春运基金

新浪科技讯12月26日晚间消息，哈啰顺风车今日在上海宣布，将设立8000万元“春运基金”鼓励更多车主和用户在春运期间分享空座。哈啰方面同时宣布，顺风车业务正式上线一年，认证车主达1200余万人，总完单量达8000万。

交通运输部数据显示，2017至2019年的三次春运均为期40天，每次春运旅客发送量达29亿多人次。相关统计显示，2017年跨城顺风车输送人次约1400万，2018年该数字则达到5200万。

哈啰方面表示，为鼓励更多车主和用户分享空座、绿色出行，目前哈啰顺风车已设立了总额为8000万元的“春运基金”，其用途包含一万个乘客免单名额、一万个车主油费奖励、智能用户补贴、邀请活动限时升级等。

在安全方面，哈啰方面表示，一年来平台一共进行了294项安全建设，与全国50余家公安系统进行了技术对接，历经20多个技术迭代，到目前为止已构建起一套全方位的安全防护体系，以及五方（乘客、车主、平台、紧急联系人、公安部门）联动的安全机制。

春运期间，哈啰顺风车称会着力升级五大安全举措，具体包括春运车主资质专项筛查（春运前全量车主犯罪背景和双证筛查）、全线安全护航机制（安全中心全新上线）、十省交管深度合作全线护航、司乘保险升级、春运安全客服升级（成立春运专项安全小组，春运期间客服7 x 24服务，新增道路救援服务）。

哈啰顺风车业务负责人江涛展示了哈啰顺风车上线一周年的运营数据。数据显示，上线一年来，哈啰顺风车认证车主达1200余万人，总完单量达8000万，发单乘客数超4000万人，总行驶里程超63亿公里。同时，哈啰顺风车在2019年驳回了1.2万背景异常车主，动态封禁违规用户9560人，还与全国50多个公安系统达成对接。

在经济和社会效益方面，2019年哈啰顺风车共计为乘客节省出行费用约96亿元，帮车主分摊出行成本约48亿元，累计减少碳排放约1020万吨。