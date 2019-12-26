失望吗？智能手机和移动互联网的匆匆十年

2019 年就要过去了，这个 10 年就要结束了。跟以前相比，这个 10 年让人失望。

以 10 年为一个单位，2010 到现在的 10 年，是智能手机和移动互联网的时代，2000-2009 是（PC）互联网的时代，1990-1999 是（未联网的）个人电脑的时代。

过去的每个 10 年中后期，都会有一个划时代的产品诞生，定义了下一个 10 年的主要基调，为其疯狂的增长埋下伏笔。

但在 2010-2019 的十年走入尾声时，我们还不知道，那个能定义未来 10 年的革命性产品在哪里。

1980 年代：个人电脑

在 1980 年代中期，苹果 Macintosh 电脑的发布，宣布了个人电脑时代的来临。无独有偶，微软的 Windows 也是在 80 年代推出首个版本。

80年代起，离线的个人电脑以及在上面进行的家庭娱乐、学习等操作，已经渗透到一些较高收入的人群。在未来 10 年，电脑行业将致力于让每个家庭的桌子上都有一台个人电脑。

当时跟电脑相伴在一起的，一定是成堆的软盘和光盘。

每张只有 1.44M 和 650M 的容量，现在看来几乎什么都做不了，但当时已经能超出电视、报纸和电影等娱乐形式一大截。

正是这些仍然不能上网的电脑，将会在之后的 10 年派上大用场。

1990 年代：Windows 95 和互联网浏览器

1995 年发布的 Windows 95 系统，将操作系统图形界面的基本格局固定下来，更重要的是确立了两大网页浏览器——Netscape 和 IE 的基本界面，也就定下了普通人使用互联网的基本方式。

以 http:// 开头的网址构成的这张全球大网并非与生俱来。超文本标记语言（HTML）在 90 年代打败了文字聊天室和 FTP、Gopher 等其它传输方式。而后，美国在线（AOL）、瀛海威等私有的、不能互通的运营商自建网络也被淘汰。

2000 年之前虽然还是 56K “小猫”，即拨号网络的天下，下载一个几百 KB 的图片都需要等一分钟；但是为现代互联网准备的一切工具都已经成型。

在 90 年代末期，新闻门户、即时消息、网络拍卖、分类信息等现在最常见的互联网应用，都已经有了被固定好的形态。

未来的十年甚至更长时间，只不过是将这些已有的形态构造得更完善，使其能容纳更多人同时使用，并向上不断添加附属功能。

2000 年代：iPhone

2007 年，苹果宣布了第一代 iPhone，当时它还不完全算是现代意义上的智能手机，因为缺乏应用商店。但是 iPhone 奠定了此后手机的交互方式。

一年后，iPhone 有了应用商店。当时的应用程序还十分简陋，占用的运算量和存储空间都非常小，能做的事情也有限。

但这是未来 10 年的入口，此后手机只是依次改善了性能、增大了屏幕大小，增加了摄像头数量、缩窄了边框、以至于要折叠起来。

2010 年代：？



现在有一个问题摆在我们的面前。

2010 年到 2019 年，即将过去的这 10 年当中，是否有诞生了什么跟个人电脑、Windows 95 和 IE、iPhone 同等重要的东西出来，乃至未来的 10 年只不过是在它基础之上的补充和完善呢？

没有这样一种东西。



它不会是智能音箱、VR / AR 眼镜、物联网、智能硬件、自动驾驶汽车、也不会是滴血检验基因、电子烟、比特币。

以上所说的所有东西，没有任何一种，已经在这 10 年行将结束的时候，能够让每一个人清晰的认识到，这就是接下来的时代，就像 1+1=2 一样是颠扑不破的真理。

现在蔚然成风的，只有手机外形设计的进一步优化。2016 年开始，全面屏概念逐渐成型，它去掉了手机的上下边缘和正面的实体按钮。

如果这就是未来 10 年继续改善的方向，那么可以预见的就是，到 2029 年我们将会拿着一块更完全的，更彻底的玻璃，它没有边框，或许是柔性的，可以折叠。

这些东西肯定会普及，但是它的本源依然是 2007 年的 iPhone。

人们曾将改善硬件形态的很大希望寄托于 VR 和 AR。它理论上可以隔空模拟出无穷大的显示器和最好的机械键盘什么的。



但是，如果只是在便携的屏幕上操作，即使是未来发展出可以多次折叠的屏幕，它的作用也非常有限。

如果需要接管我们的感官，那就逃不开戴眼镜操作。而眼镜这种交互方式，又因为之前 3D 眼镜产品的不成熟，基本上被判了死刑。

任何可能需要用眼镜形态实现的硬件都会有体验上的问题，这就大大的限制了人们进一步探索人机交互形态的可能。

语音当然也有自己的发展，AirPods 意外的成为苹果最近出货和营收最强劲的产品，也带火了整个真无线耳机行业。这不仅意味着耳机的更新换代，也悄然让语音助手有了比你的手机更自然的栖息地。

带着真无线耳机的人们，走在路上很自然的对着空气说话，将会成为未来 10 年很有可能常见的风景。

就像 80-90 年代，人们看见有人拿着一个砖头，然后对着这个砖头说话一样，一开始会感觉这人是疯子，但后来也就习惯了。

语音也已经进入谷歌、微软等的生产力产品中，将有更多的任务经由语音指令，由 AI 更快速地完成。

但即便如此，用语音交互从效率讲，或者是从专注度、或者办公室的安静需求等诸多方面，仍然不能代替行之有效的屏幕交互。

没有实体的 AI

啊，我们终于说到了 AI。



人工智能或曰机器学习，将会是一种不具备物理实体形态的工具，十分简略地讲，它目前的作用是让一些原本需要手动的、人工精确定位的、或者反复地重复操作的工序，得以自动化的完成。

但是，鉴于 AI 并不是一种有形的存在，它仍需要一个合适的载体，语音能部分承载它，但不是全部；其它的 AI 应用又只能在现有的屏幕介质上完成。

这让人们难以因为一种富有科技感的，直观可感的新工具的诞生，而感慨科技的伟大并投身其中，就像以前很多个 10 年我们曾经历过的那样。

科技拜物教需要一种神奇的载体，作为信徒的精神寄托。它曾经是乔布斯从皮包里拎出来的一体机，是盖茨身后的蓝天白云，是“一个宽屏触控iPod、一台革命性移动电话、一台互联网通讯设备”。

刚刚过去的一年对很多科技巨头都相当尴尬难熬，它们因为创新不力，丧失了扭曲现实的美丽光环，被各国监管部门和民众架在火上烤。

你很难说，它们失去外界的宠爱，跟它们不能再贡献一个个人电脑 / Windows 95 / iPhone 一样的发明毫无关系——因为这十年里居然需要一个做房地产的公司，来帮忙维持科技企业的光环。

等待未来的诞生

所以，我们只能带着些许遗憾进入 2020 年代。也许我们会在接下来的 10 年看到这样一种标志性的东西诞生，它可能是脑机接口——这会从根本上继承 VR/AR 眼镜未竟的事业。



它也可能是终于成熟了的半自动家庭轿车，或者便宜到百元机级别的无人机，或者几千块钱的绕月轨道旅行。

但还是别想太多了——我们已经倒退回连大气层内的超音速飞行都没有了的年代，加上波音还出了大问题，让以后坐飞机都变得不那么容易。



科技更新的乏力，有多方面的原因造成，但我们上面的梳理说明，人们不会心平气和地等待在此期间出现的创新真空。

人类社会周期性地需要一种现实可感，可复制，可快速普及的新发明，以此作为下一个 10 年的图腾。

能在 2020 年代，看到这样一种东西出现，继续给所有热爱科技的人以期待和向往，这就是我对未来 10 年的最大憧憬。