中国联通围绕冬奥场景发布智慧观赛等十个应用产品

12月26日讯，今日，中国联通“5G赋能智慧冬奥”主题发布会召开，展示了中国联通围绕冬奥观赛、参赛和办赛三大场景制造的包括智慧观赛、云转播服务、智慧场馆等在内的十个智慧应用产品。

具体而言，十个应用产品包括智慧观赛、智慧安防、云转播服务、智慧交通、智慧场馆、无人机周界防控、5G超高清直播、智慧训练、物流配送和智慧移动医疗。

各应用产品中，智慧观赛应用提供的轻量级演播服务能够减轻采编人员工作量。轻量级演播服务包括“轻量级转播车”和“轻量级演播室”两种形态，分别针对纯移动场景和临时固定场景使用，结合基于云平台服务的非编系统，编辑人员利用5G大带宽，可以远程接入媒体云平台，完成视频远程协同制作、媒体内容共享与分发，从而缩减现场编辑人员的人工、时间成本。

就智慧移动医疗服务方面，中国联通向赛事相关人员提供了赛程中基于5G技术开展常态化医疗监测，在监测到紧急情况时，可以利用5G开展远程急救；到达基层医疗单元后，可由冬奥指定医院开展多方远程会诊及指导。

此外，中国联通表示目前已搭建起统一权益运营平台，以“一级平台，两级运营”的运营模式，支撑全国权益业务及省分个性化权益经营活动。此外，中国联通开设的冬奥权益专区将与多家冰雪企业合作，为用户提供产品优惠权益，并将围绕“每个三亿分之一”冬奥主题，开展“冬梦大使”招募活动。