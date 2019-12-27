美FAA提出新规：拟授权政府追踪多数无人机

北京时间12月27日早间消息，美国联邦航空局（FAA）周四提出一项规定，内容是授权政府追踪美国大多数无人机。

这项规定要求无人机安装启用一种远程ID系统，使其可被第三方跟踪。新规将可帮助执法部门识别可能构成安全威胁的未经授权无人机，从而为商用无人机技术的广泛采用铺平道路。该规定称，美国联邦航空局希望美国所有符合条件的无人机都将在三年内遵守新规。

对商用无人机配送来说，这项新规标志着一个里程碑。亚马逊、Uber和谷歌母公司Alphabet等公司正在竞相扩大无人机机队以节省成本和提高配送速度。

今年6月，亚马逊首次推出了最新的送货无人机，这是该公司内部缩短Prime会员送货时间计划的一部分内容。今年10月，Alphabet旗下无人机部门Wing正式进行了第一架商用无人机送货飞行。UPS旗下子公司Flight Forward则在10月份表示，联邦政府已经批准该公司运营一支无人机机队，这使其将可扩大无人包裹递送业务。这是美国联邦航空局首次如此广泛地批准一家公司像航空运营商那样运营无人机机队。

“这是无人驾驶交通管理生态系统的重要组成部分。”新规称。“除极少数特例以外，所有在美国领空运作的无人机系统都需遵守这项规则的要求。”

过去几年时间里，美国联邦航空局一直都在酝酿这样的规定了。在2016年，美国国会首次指示该局在2018年7月之前发布有关远程跟踪的指导意见，后者则多次要求延长最后期限，并因此惹恼了国会。

“一旦最终规则发布，无人机系统的运营商可能要到几个月、甚至是几年以后才必须遵守远程识别要求，这个事实令我们愈加担忧。”美国国会众议院运输委员会（Committee On Transportation）成员在7月致美国联邦航空局的一封信中写道。

行业组织“商用无人机联盟”（Commercial Drone Alliance）仍然担心，新规实施的时间框架太长。该组织的执行董事丽莎·埃尔曼（Lisa Ellman）表示：“我们主要关注的是新规长达3年的实施期，这是没必要的。在实施远程ID识别政策正式生效之前，美国公众将无法享受商用无人机所能带来的许多有关安全、人道主义和效率的巨大好处。我们需要的是昨天实施，而不是3年后才实施。”