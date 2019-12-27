特斯拉与中资银行达成90亿元贷款协议，用于上海厂

12月27日消息，据外媒报道，美国电动汽车制造商特斯拉周四提交的一份监管文件显示，该公司已经与多家中资银行就高达90亿元人民币(合12.9亿美元)的担保定期贷款安排达成了协议。

12月23日消息，据外媒报道，据三名知情人士透露，美国电动汽车制造商特斯拉已经与多家中资银行达成协议，以便为其上海工厂寻求100亿元人民币(合14亿美元)五年期贷款，其中部分贷款将用于对现有贷款进行展期。所谓展期，即贷款到期不能归还，经批准办理延长归还时间。

一名直接知情人士表示，中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行以及上海浦东发展银行等银行已同意向特斯拉提供资金支持。据特斯拉提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，今年早些时候，中资银行已经向特斯拉提供了为期12个月、金额高达35亿元人民币的贷款，约定2020年3月4日偿还。

据知情人士称，这笔新贷款将部分用于展期之前的35亿元债务，其余资金将用于支持上海工厂和特斯拉的其余中国业务。此外，新贷款的利率将与35亿元贷款利率相同，即央行公布的1年期利率的90%。这是中资银行向最佳客户提供的利率。特斯拉、建行、农行、工行和浦发银行都没有立即回应置评请求。

今年1月，特斯拉的上海工厂破土动工，现在已经开始生产汽车。这座工厂的目标是到今年年底每周至少生产1000辆Model 3汽车。上海工厂是特斯拉在美国以外设立的首个汽车生产基地，也是该公司在中国这个全球最大汽车市场提振销量的关键。上海政府也支持特斯拉的项目，这将是中国第一家外商独资汽车工厂，反映出政府向开放汽车市场转变。