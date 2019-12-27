电商免费退货背后的污染：美国每年1500万吨二氧化碳排放

北京时间12月27日早间消息，今年12月，仅UPS每天大约就会收取100万个退货包裹，网络购物者还有可能在这个假日季退回他们购买的更多商品。

无论由哪家快递公司负责运送，每个退货的包裹都会通过火车、飞机和巨型卡车留下排放痕迹，最终运回给卖家。这种污染导致气候变化进一步加剧，还导致空气质量恶化。许多被丢弃的物品都被运往垃圾填埋场。随着电子商务的发展，环境问题只会变得越来越严重，因为免费退货已成为网上购物的预期标准。

1月2日是最大的退货潮，因为人们将在那一天结束假期重返工作岗位，届时UPS预计将处理近200万个退货包裹，相比去年增加了25%以上，UPS甚至将此称作“全国退货日”。推动了新的购物趋势的亚马逊刚刚扩大了其免费退货政策，并且还进一步升级了商品包装。幸运的是，个人和企业都可以采取一些措施来减少退货情况的发生。

破坏环境

“人们应该意识到，退货会给环境带来影响。它们不会凭空消失。”瑞典哥德堡大学教授莎伦·卡利南（Sharon Cullinane）说。与学生一起参观仓库后，她开始研究服装退货的情况。他们在仓库的角落碰到一大堆收缩包装的物品。当她询问那堆东西后得知：“这些就是退回的商品。因为我们不知道如何处理，所以称它们为‘丑东西’。”

根据Optoro的研究，美国消费者退回的“丑东西”中约有一半再次重新出售，该公司帮助像宜家这样的零售商简化了退货流程。零售商可能会将无法再次出售的产品退还给制造商，也可能转手给其他折扣更高的零售商。

无论被退回的商品到哪里，只要用到物流，就意味着更多的卡车会排放更多的温室气体和其他有害污染物。Optoro发现，美国每年因为退货产生超过1500万吨的二氧化碳排放。这超过300万辆轿车一年的排放量。

此外还有垃圾。每年有50亿磅（23亿千克）退货最终进入美国垃圾填埋场。即使买家将其放在邮箱中时东西处于良好状态，退货过程也可能导致该物品损坏。零售商发现，扔掉退回的物品有时是处理该物品的最经济有效的方式，因此放弃清洗、修理和返回货架。“如果你购买的是T恤或类似的东西，而仅需花费几美元，就可以理解他们为什么这么做。公司除了将其扔到垃圾填埋场之外，无能为力。”卡利南说。垃圾填埋场也充满了来自电子商务的包装废料。

退货革命

卡利南表示，退货的数量正在攀升，黑色星期五和圣诞节过后还会出现高峰。这部分归功于电子商务的兴起。与其他类型的购物相比，电子商务的退货率更高——根据美国国家零售联合会的统计，这一比例达到20%到30%（汽车零部件和消费电子产品的退货率大约为20%）。提供无忧退货是鼓励客户在网上购买他们在现实生活中从未真正见过或接触过的东西的重要方式之一。但正因如此，有的人买东西后只会试一试，很快就会将其退回。“他们基本上是将自己的房子当做更衣室来用。”卡利南说。

鼓励消费者行为发生这些变化的公司可以采取一些措施，最大程度地减少退货的发生，并在某人确实将商品退回时降低这一流程造成的危害。首先，他们可以确保在线销售商品的方式与现实生活中的商品相符。提供有关服装尺码的更多详细信息也很有帮助。此外，还有越来越多的品牌提供了让潜在购物者在实体店中试用商品的方法。

诸如环境保护基金之类的倡导组织也正在推动企业电动汽车送货，尤其是在所谓的“最后一公里”。为了满足人们对快速交货日益增长的期望，仓库距离社区越来越近，这意味着来自电子商务的空气污染越来越接近人们的住所。为了减轻供应链中的环境和健康危害，企业可以用零排放车辆代替柴油卡车。宜家表示，它将在2020年开始在五个主要城市提供零排放交付。亚马逊9月宣布将订购10万辆电动货车。

采取这些措施具有商业意义。企业不仅可以在退货时节省成本，还可以迎合一种新趋势：让客户关心他们的购物行为如何影响地球。“你正在邀请企业或产品进入你的住所；有时候，这是你身份的个人表达。”环境保护基金会的高级经理艾琳·诺兰（Aileen Nowlan）说。“消费者越来越在乎这些决定的所有含义。”