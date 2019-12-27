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西部数据开发新的 Linux 文件系统“Zonefs”

2019/12/27 8:37:53来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

近些年来，从RISC-V体系结构位到存储增强功能，西部数据（Western Digital）在Linux内核方面做出了更大的贡献。最近几周，其一直在处理的最新代码就是全新的Linux文件系统。

不过，新的Western Digital产品并不是要成为与Linux上的EXT4，Btrfs，XFS和ZFS之类竞争的通用文件系统。这个新的文件系统Zonefs适用于特殊用例，并在分区块设备上运行。

Western Digital的Damien Le Moal 针对Zonefs进行描述称，“zonefs不是POSIX兼容文件系统。其目的是通过使用基于功能更丰富的文件的API替换原始块设备文件访问，从而简化应用程序中分区块设备支持的实现，避免依赖直接的块设备文件ioctl。这种方法的一个示例是，通过允许将SSTables存储在与常规文件系统类似的区域文件中，而不是作为分区设备的扇区范围来存储，从而在分区块设备上实现LSM（log-structured merge）树结构（例如在RocksDB和LevelDB中使用）。引入更高级别的结构“one file is one zone”则可以帮助减少应用程序中所需的更改量，同时允许使用带有除C 语言之外的各种编程语言的分区块设备。”

事实上，Western Digital一直在对分区存储进行大量投资，以允许使用更大容量的经济型设备。有关分区存储的更多背景信息可以在 Western Digital博客找到。

目前，他们提出的Zonefs文件系统仅包含大约1500行新代码。

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关键词：西部数据Linux

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