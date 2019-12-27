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火狐Firefox 73浏览器将引入全局缩放功能，可应用于所有网站

2019/12/27 8:38:46来源：开源中国作者：xplanet责编：嗜橙评论：

Firefox用户可能很快就能在浏览器中为所有网站设置全局缩放级别。目前，用户只能依靠第三方浏览器扩展程序来设置这项功能。

Firefox Web浏览器本身已经支持多种缩放功能。用户能够将缩放级别应用于不同的网站，按住Ctrl键并使用鼠标滚轮即可。此外，浏览器还会记住这些缩放级别。

特定于站点的缩放功能是2009年在Firefox 3中引入的，可以在高级配置中将其禁用。2016年，Firefox 51引入了另一项缩放功能，浏览器会在地址栏中突出显示缩放比例是否未设置为默认值。

现在，Mozilla计划引入新的配置选项，以在Firefox 73中全局设置默认的缩放级别。用户可自定义缩放级别，应用至所有网站，并设置为默认。同时，Mozilla还希望引入一个选项，以限制仅在网页上缩放文本内容。

从Firefox 73发行版开始，用户可以打开浏览器的首选项来设置全局缩放级别，这一功能已在Firefox Nightly中提供。在浏览器的地址栏中加载about:preferences或选择菜单>设置>常规即可。向下滚动到页面上新的“缩放”组设置，便可以在其中找到在30%和300%之间更改默认缩放级别的选项。

设置全局缩放后，已打开的网页不需要重新加载，缩放级别会自动应用到它们。仅希望文本缩放的Firefox用户可以选中首选项页面上的“仅缩放文本”（zoom text only）框以启用该功能。

由于Firefox具有站点特定的缩放级别功能，因此仍然可以更改特定站点的缩放级别，并且Firefox仍会记住整个会话的缩放级别。

Firefox 73预计于2020年2月11日正式发布。

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关键词：火狐Firefox浏览器

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