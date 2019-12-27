12306：你的行李可能上不了火车，出发前仔细筛查！

IT之家12月27日消息 随着元旦假期以及春节的不断临近，越来越多的人已准备好回家的行囊了。但是究竟有哪些物品是不允许被带上高铁的呢？铁路12306官方今日便通过微博详细介绍了旅客可携带/不可携带的物品。

白酒、红酒、啤酒、米酒

散装类酒水（如散装白酒、自制米酒）不能通过安检进站上车。正规厂家生产的商品类瓶装、听装酒等（未开封的原包装）可以携带。

注意：酒水与旅客携带行李的总重量不得超过20千克。由于各地车站对酒类的限制规定有所不同，建议旅客提前咨询。

充电宝、电动轮椅、无人机

生活中常见的蓄电池有电动车电池、汽车电瓶等，这类产品是禁止携带的。干电池、锂电池和正规厂家生产的充电宝可以携带上车。供残疾人士使用的电动轮椅可以携带。一般情况下小型无人机是可以携带的。

注意：高铁沿线500米范围内禁止放飞无人机。

自热食品、鞭炮、氢气球



2019年春运期间就发生过因不当操作自热火锅、米饭等自热食品引发的安全事件。由于加热包在数秒内就可达到100摄氏度高温，产生的蒸汽容易烫到您和周围旅客，甚至触发烟雾警报器，旅客乘车时请不要携带或食用，以免造成不必要的麻烦。

注意：礼花弹、烟花、鞭炮、摔炮、拉炮、砸炮等各类烟花爆竹，不管多小、不论多少都不可以带！小朋友喜欢的氢气球属于易燃易爆品，严禁携带。

鸡鸭、海鲜、腊肉、火腿

宰杀后的鸡鸭、包装好的海鲜和生鲜肉类，以及腊肉、腊肠、火腿等熟食制品，在不超重的情况下可以携带，请妥善保管，以免污染车厢环境。由于旅客较多，车厢内温度较高，为避免在运行过程中发生腐败变质建议旅客短途携带，密封包装。

香烟、打火机、电子烟、火柴

每名旅客最多可携带50条香烟进站乘车，超过数量的须出示相关部门出具的携带证明。每名旅客只能随身携带2个普通打火机，2小盒安全火柴。

注意：禁止携带打火机油。

动车组全列禁烟，包括电子烟！吸烟会引发烟雾报警，造成列车降速运行或紧急停车并造成严重后果，而违反规定者除了被给予相应处罚还将被纳入铁路征信系统的失信名单，并在一定期限内限制购票。

榴莲、臭豆腐、鲱鱼罐头

旅客请勿携带具有强烈刺激性气味或带有恶臭等异味的物品进站乘车，例如榴莲、臭豆腐、鲱鱼罐头等。

菜刀、餐刀、铁锤

严禁携带匕首、三棱刀（包括机械加工用的三棱刮刀）、带有自锁装置的弹簧刀以及其他类似的单刃、双刃刀等管制刀具；管制刀具以外的，可能危及旅客人身安全的菜刀、餐刀、屠宰刀、斧子等利器、钝器；警棍、催泪器、催泪枪、电击器、电击枪、射钉枪、防卫器、弓、弩等其他器具。

注意：电扳手、螺丝刀、电钻、榔头、铁锤、冰镐、理发剪等也不能携带。如有需要请旅客提前咨询当地车站或办理“站到门”托运服务，符合标准的物品可当场寄走。

宠物狗、导盲犬、猫、仓鼠

除了视力障碍旅客携带的导盲犬，任何活体动物，不论体型大小，都不能带进车厢。

注意：宠物狗、宠物猫、小乌龟、仓鼠、刺猬、泥鳅、金鱼、蝈蝈等也不可携带上车，旅客更不能藏匿携带上述动物，部分符合要求的宠物可以办理托运手续。

自行车、滑雪板、平衡车

打包好的折叠自行车、公路自行车、滑雪板、平衡车可以携带上车，要求硬质包装完整，不会对列车和旅客造成伤害。

注意：包装的长宽高总和不超过130厘米，重量不超过20千克，同时不要在车站和列车上使用。

平板电视、小洗衣机、热水器等大件电子产品需要注意重量和尺寸不要超标。

香油、菜籽油、豆油

经判明确属食用油的产品可以携带，但应密闭包装、妥善保管，以免污染列车环境和卧具。

化妆品、染发剂、杀虫剂

旅客不能在装有烟感探头报警系统的狭小密闭空间大量使用香水和防晒喷雾等产品，比如洗手台、厕所等。喷雾以及发胶、空气清新剂等自喷压力容器属于限量携带物品，只可以携带不超过120毫升的产品。

注意：产品包装上对容量的标注是对其容量的唯一标准。超过20毫升的指甲油也不允许携带上车。

洗面奶、洗发水、沐浴露、粉底液、隔离霜、口红、睫毛膏等日化用品都是可以携带的，注意不要超重。其他液体、粉状物及化工产品在无法判明的情况下，旅客不能携带进站乘车。

对于不能确定是否能携带的物品，建议旅客提前咨询当地车站。到车站后如果发现行李中有违禁品可请送站亲友带回或在留存当日请朋友帮忙取回。部分高铁站推出便民托运服务，旅客可以将符合邮寄标准的物品当场寄走。

行李遗失

方法1：旅客应及时联系所处车站或该列车终点站的值班人员，详细说明所乘坐的车次、座位以及物品所放的位置。

方法2：旅客可通过12306网站尝试找回，打开遗失物品查找页面后填写个人信息、乘坐的列车车次信息、遗失物品的信息，工作人员会尽快联系。

方法3：旅客可拨打12306铁路客服电话进行咨询，工作人员将联系相对应车次的列车长、乘务员等，帮忙寻找遗失物品的下落。

注意：客流量较大的车站均设有失物招领处。