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高级分析师推测索尼PS5售价：不低于400美元

2019/12/27 9:46:12来源：TechWeb作者：Suky责编：远洋评论：

根据索尼官方此前公布的消息，新一代游戏主机PlayStation 5将在2020年底亮相，虽然距离正式的发布还有整整一年的时间，但由于全球用户对其的期待值太高，最近关于该设备的消息着实也是异常密集，除了该机的外观和配置外，其最终的售价必然也是用户最为关注的另一焦点。现在有最新消息，近日Niki Partners高级分析师带来了该机售价的进一步消息。

据Niki Partners高级分析师Daniel Ahmad在Twitter分析的内容显示，从已知规格的材料清单的价格来看，全新的索尼PS5主机和老对手微软旗下的新一代Xbox主机的售价均将不低于400美元。据此他作出进一步的预测：一台Xbox Series X的造价在460美元-520美元之间，而PS5也半斤八两，售价有望为499美元，这与此前的爆料基本一致。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼PS5系列主机将采用十分抢眼的“深V”外观造型，搭载AMD为索尼PS5专门定制的SoC芯片，其频率最高将达到3.2GHz，性能将是PS4初代的4倍。还将配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，支持光线追踪、3D音效等，待机功耗也将从PS4的8.5W降低至0.5W左右。此外，该机还将配备全新设计的手柄。

据悉，索尼PS5将有望于2020年3月20日发布，并将在12月4日正式发售。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：PS5Xbox Series X

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