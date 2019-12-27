《庆余年》超前点播引众怒，折射爱腾与付费会员的双重博弈

12月11日，古装剧《庆余年》播出到22集时，屏幕上突然弹出一个收费窗口，正在追剧的网友被告知：腾讯视频、爱奇艺视频推出《庆余年》VIP超前点播规则，即在VIP抢先看6集的基础上，VIP会员再交50元可在更新时多看6集。

超前点播规则一石激起千层浪，引起众多网友的不满。一时间，两大在线视频平台成为众矢之的。事件持续发酵到12月17日，不堪舆论压力的腾讯视频、爱奇艺相继修改了超前点播规则。

对优爱腾等在线视频平台而言，其主要支出为内容成本，对应的主要收入则为会员费；在持续亏损的状态下，超前点播不失为一种加速变现的方式。但这种双重收费的行为，在引起用户不满的同时，也滋生了盗版资源。

“放眼国际，国内视频平台应参考Netfilx的做法，提高会员服务质量，并制定合理的收费标准，做好新老用户的过渡。”一位视频行业从业者分析总结道。

《庆余年》超前点播引众怒

近日，在腾讯视频、爱奇艺热播的古装剧《庆余年》正处于风口浪尖中。起初因《庆余年》的爆火，腾讯视频与爱奇艺联合推出了“超前点播”服务，规则为“VIP会员在抢先看6集的基础上，再交费50元，可优先再看6集”。

不料，此举引发众怒，被网友直指“挣快钱”，甚至被人民日报点名批评“吃相难看”。

一位腾讯视频会员对蓝鲸TMT记者表示：“每个月充值会员真的觉得差不多了，尊重创作是一回事，但也不能这么搞啊，吃相太难看了。”另有一位法律相关从业者在知乎上表示，《爱奇艺的VIP服务协议》为霸王条款，决定起诉爱奇艺“超前点播”规定。

伴随着舆论的逐步发酵，当事平台不得不公开回应，承认“没做好”，并开始反思在本次事件当中平台存在的问题。

其中，腾讯视频副总裁王娟称，“这次我们之所以备受争议，可能是对会员的消费心理不够体贴，这块确实是我们做得不够好的地方。”爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹回应称，“初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。”

随后，腾讯视频、爱奇艺均修改了超前点播规则，腾讯视频会员可提前看6集权益不变，但可享额外3元每集的超前点播权，不再是支付额外50元观看6集的设定。爱奇艺也在VIP可提前观看6集的基础上，以每集3元的价格再多看6集。

会员权益缩水，助长盗版资源“愈战愈勇”

实际上，这已不是视频平台第一次采取“超前点播”策略。

据记者了解，腾讯视频独播剧《没有秘密的你》就已采用过这一形式，被认为是对付费用户的一次“割韭菜”操作，最后在网友的质疑与不满中结束。今年暑期，《陈情令》热播，独家播放平台腾讯视频通过单价30元的超前点播获利超7000万。业内普遍认为，视频平台“超前点播”是压榨会员权益的行为。

而在本轮争议后，《庆余年》又因正版视频资源遭泄露而登上了热搜。12月19日，网络上出现了《庆余年》的全集资源，根据12426版权监测中心的数据，《庆余年》的侵权链接超4万条，盗版播放次数超5万次。

面对《庆余年》的盗版资源，大多数付费视频用户主动放弃了视频平台的超前点播，转而去下载盗版资源。记者采访多位网友，均表示已下载或正在观看盗版视频。“都在抵制盗版尊重正版，可谁尊重我们观众呢？二次收费就是逼着我们去看盗版。”谈及此事，一位网友对记者说道。

对于多数付费用户来说，在视频平台“超前点播”规则出台后，自身树立起的正版意识已被瓦解；在用户不满的当口，可免费提前观看全集资源的盗版视频一经出现，难免受到用户追捧。不过，对于少部分付费用户来说，《庆余年》盗版资源的观看体验远远低于爱奇艺和腾讯视频，他们还是愿意选择付费超前点播来享受最佳的追剧方式。

目前，我国版权产业在GDP中的占比已达到7.35%，增加值达到了6万亿元。相比于发达国家而言，我国的版权产业仍有许多不足，我国核心版权产业的从业人数是美国的两倍，而创造的产业增加值却不足美国的二分之一。

这其中的差别就在于我国盗版行业的发达。在盗版行业，当盗版产品有跟正版同样的质量且更低价时，大家都会去选择盗版，久而久之，正版的生存空间就会越来越小。

版权行业专家王东升对记者表示，遏制盗版最简单的方式就是让消费者获取盗版的门槛更高，获取正版的门槛降低；如此，消费者就不会去寻找使用盗版资源了。

视频平台会员服务质量亟待提高

毋庸置疑，在双重付费的“超前点播”背后，是各大视频平台正在面临的盈利困境与压力。业内人士对记者表示，“造成这一困境的主要原因与版权费用与会员价格相关，从目前的行业形势看，这两个原因在一定程度上是同时存在的。”

爱奇艺财报显示，截至9月30日，爱奇艺总注册会员数1.058亿，订阅会员规模同比增长31%，其中99.2%为付费注册会员。2019财年第三财季营收为73.97亿元，同比增长6.98%；净亏损为36.88亿元，同比下降17.44%。

腾讯财报显示，截至3月31日，腾讯视频付费用户达到了8900万，全平台日均覆盖人数超过2亿。2019年第三季度营收972.4亿元，同比增长21%，其中媒体广告收入为36.50亿元，同比下降28%，这主要包含腾讯视频在内的媒体平台。

而在成本侧，视频网站的主要支出为内容成本，包括自制内容的制作成本和外部内容的版权采购成本。有数据显示，2018年腾讯视频的版权支出达到250亿元，爱奇艺的版权支出则为100亿元，优酷版权预算高达300亿元。

近几年，在“内容为王”的驱动下，视频平台间的版权之争愈发激烈，版权费用也在水涨船高。2018年下半年，限薪令、限娱令接连出台，视频平台版权成本有所下降，但视频行业的增速也整体放缓。据QuestMobile的统计，截至2019年6月，在线视频的活跃用户数同比增长仅2.4%，处于泛娱乐行业最低水平。

业内人士对记者表示，随着文娱行业遭遇资本寒冬，广告主对视频平台的营销预算整体增长都采取了保守的态度。这对于通过“拉新买量”和商家投放广告来实现商业闭环的视频平台来说，无疑是雪上加霜。

而视频平台此时需要做的就是合理定价、不断产出优质内容。“放眼国际，国内视频平台应参考Netfilx的做法，提高会员服务质量，并制定合理的收费标准，做好新老用户的过渡，用户付费意愿提升带来的新机会，跨内容领域的生态联动产生的新价值，以及空间广阔的国际市场，都将是国内视频行业的机遇点。”业内人士分析总结道。