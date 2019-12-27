IEEE：全球首个衣联网标准草案进入编写阶段

2020年将迎来IEEE 802有线与无线的网络通信标准创立40周年，这一系列标准家族不仅推动了以太网、无限局域网（如WIFI）等技术成为人们生活必不可缺的科技助手，也为物联网技术的高速发展奠定了坚实的基础。

在近日于上海举行的IEEE年度媒体交流会上，IEEE标准协会会员、IEEE衣联网标准工作组主席孟毅博士透露，全球首个衣联网国际标准（IEEE P2786）的制定工作正持续展开。他谈到，“衣联网是一个以RFID（射频识别）等物联网技术为基础的衣物全生命周期的管理平台，是智能家居中的重要环节。”

孟毅博士分享衣联网技术及其应用场景

据孟毅博士介绍，全球首个衣联网技术标准目前已进入草案编写阶段。“衣联网技术标准的制定与完善，将有效解决传统物联网标准和实践脱节等问题，成为智能家居发展迈向规范化、一体化的里程碑之一。同时，该标准亦将为大众和企业提供不断规范、体验持续提升的智能衣物解决方案的良好范式。”

孟毅博士分析称:“衣联网智慧生态闭环是由搭载物联网技术的网器接入平台、5G/RFID识衣平台，与应用AI技术的洗护数据识别处理平台和大数据智能推送平台共同组成的。然而，为了保证衣联网向着有序、安全、可持续的方向发展，一个统一的技术标准至关重要。当行业具备可依循的衣联网技术标准，才能确保植入每一件衣服和家纺产品上的RFID芯片'物尽其用'，有效管理这些衣物从工厂到商店，从家中衣橱到回收处理的一生旅程。”

作为物联网生态体系的细分单元，智能家居需要突破个体产品之间的界限，实现数据交互和产品互联互通才能最大程度发挥其潜能与价值。如今，高速发展的5G、物联网、区块链等技术逐渐普及，无疑为解锁全景智慧家庭提供了一把潜力巨大的钥匙。

展望未来科技趋势，孟毅博士认为：“在技术标准统一与行业共识达成的基石上，5G技术高速率、低延时等特性将助力实现更多智慧家居场景，而在终端的区块链技术应用将实现可信采集与隐私保护，大大提升以衣联网为代表的泛在物联体系的内生安全架构，将推动形成以人为核心的智慧决策系统，让智慧家庭建设进阶到更高层次，进一步提升智慧生活体验。”

孟毅博士与媒体交流观点洞察

孟毅博士表示：“展望2020年，IEEE P2786衣联网标准工作组亦将继续探索物联网在服装、家纺等行业的标准化垂直应用，以用户为核心为从数字经济到智能经济的转变按下发展加速键。随着该标准逐渐走向完整与成熟，人类智慧生活的新大门将徐徐开启。”