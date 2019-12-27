适用于 微软Azure 虚拟网络的 IPv6正式发布

最近，欧洲网络协调中心（RIPE NCC）于11 月 25 日UTC+1 15:35宣布，其最后的地址空间预备池已完全耗尽。这也意味着全球可供分配的IPv4地址正式耗尽。RIPE NCC呼吁所有相关方应提供更大范围的IPv6支持。



IPv6作为IPv4的下一代标准，采用128位地址空间，可以彻底解决IPv4地址不足的问题。IPv6在设计中还添加了多项新功能，比IPv4具有更多的技术优势。如：更高的安全性，自动配置，网络效率提升等。

今天，微软宣布，由世纪互联运营的Microsoft Azure将正式为所有客户提供适用于Azure虚拟网络（VNet）的IPv6支持。

什么是适用于Azure虚拟网络的IPv6？

使用适用于Azure虚拟网络（VNet）的IPv6，可以在Azure中使用IPv6和IPv4连接在虚拟网络中托管应用程序，以及与Internet建立连接。由于公共IPv4地址耗尽，新的移动网络和物联网（IoT）通常是在IPv6上构建的。即使是长期建立的 ISP 和移动网络也被转换为IPv6。仅适用于IPv4的服务在现有和新兴市场中都可以发现其自身。双堆栈IPv4/IPv6连接可让Azure托管服务通过全球可用的双堆积服务来实现这种技术缺口，这些服务可轻松地与现有IPv4和这些新的IPv6设备和网络连接。

通过Azure的原始IPv6连接，可轻松为Azure中托管的应用程序提供双堆栈（IPv4/IPv6）Internet连接。 它允许为入站和出站发起连接的负载均衡IPv6连接提供简单的 Vm 部署。

此功能仍可用，详细信息请参阅：

https://docs.microsoft.com/zh-cn/azure/load-balancer/load-balancer-ipv6-overview

适用于Azure虚拟网络的IPv6功能更全面，可以在Azure中部署完整的IPv6解决方案体系结构。

下图描绘了Azure中的简单双堆栈（IPv4/IPv6）部署：

优势

适用于Azure VNET的IPv6权益：

有助于将Azure托管应用程序的覆盖范围扩展到不断增长的移动和物联网市场。

双堆积 IPv4/IPv6 Vm提供最高的服务部署灵活性。 单个服务实例可以与支持IPv4和IPv6的Internet客户端连接。

基于长时间建立的稳定Azure VM到Internet IPv6连接构建。

默认情况下，由于仅在部署中显式请求IPv6连接到Internet，因此该连接是安全的。

功能

适用于Azure VNet的IPv6包含以下功能：

Azure客户可以定义自己的IPv6虚拟网络地址空间来满足其应用程序、客户的需求，或者无缝集成到其本地IP空间。

使用双堆栈子网的双堆栈（IPv4 和 IPv6）虚拟网络，应用程序可以连接到其虚拟网络或Internet中的IPv4和IPv6资源。

重要

IPv6的子网的大小必须完全相同/64。 这可确保将来能够通过将子网路由到本地网络进行兼容，因为某些路由器只能接受/64 IPv6路由。

通过网络安全组的IPv6规则保护你的资源

Azure平台的分布式拒绝服务（DDoS）保护扩展到面向 Internet的公共IP

自定义在虚拟网络中通过用户定义的路由对IPv6通信进行路由，尤其是在利用网络虚拟设备来增强应用程序时。

Linux 和Windows虚拟机都可以使用适用于Azure VNET的IPv6

标准IPv6公共负载均衡器支持创建可复原、可缩放的应用程序，其中包括：

可选IPv6运行状况探测，用于确定哪些后端池实例是运行状况，从而可以接收新流。

可选的出站规则，提供对出站连接的完全声明性控制，以根据特定需求缩放和优化此功能。

可选的多个前端配置，这些配置允许单个负载均衡器使用多个 IPv6公共IP地址-相同的前端协议和端口可在前端地址之间重复使用。

使用负载均衡规则的浮动 IP功能，可以在后端实例上重用可选 IPv6端口

标准IPV6内部负载均衡器，支持在Azure vnet中创建弹性多层应用程序。

基本IPv6公共负载均衡器支持与旧版部署兼容

保留的Ipv6公共IP地址和地址范围提供稳定、可预测的ipv6地址，可轻松为公司和客户允许列表azure托管的应用程序。

实例层级公共IP提供直接连接到单个Vm的IPv6 Internet连接。

将Ipv6添加到现有的仅ipv4部署-此功能使你能够轻松地将 IPv6 连接添加到现有的仅适用于ipv4的部署，而无需重新创建部署。 在此过程中，IPv4网络流量不受影响，因此，根据您的应用程序和操作系统，您可能能够添加IPv6，甚至可以添加到live服务。

允许 Internet客户端使用其所选协议，通过Azure DNS对 IPv6 （AAAA）记录的支持，无缝访问双stack应用程序。

创建双堆栈应用程序，通过IPv6将虚拟机规模集自动缩放到你的负载。

虚拟网络（VNET）对等互连-在区域内和全局对等互连中，使你能够无缝连接双堆栈 vnet-对等互连网络中的 vm 上的 IPv4 和 IPv6 终结点都能够彼此通信。 你甚至可以在将部署转换为双堆栈时，通过仅包含 IPv4 的 Vnet 对等端进行双向堆栈。

IPv6 故障排除和诊断可用于负载平衡器指标/警报和网络观察程序功能，例如数据包捕获、NSG 流日志、连接故障排除和连接监视。

范围

Azure VNET的IPv6是一项基础功能集，可让客户在Azure中托管双堆栈（IPv4 + IPv6）应用程序。我们打算在一段时间内将 IPv6 支持添加到更多的Azure网络功能，并最终提供Azure PaaS 服务的双堆栈版本，但在此期间，可以通过双堆栈虚拟机上的IPv4 终结点访问所有Azure PaaS服务。

后续步骤

了解更多关于适用于Azure VNet的IPv6，https://docs.microsoft.com/zh-cn/azure/virtual-network/ipv6-overview