菜鸟发年度报告：送货已送到南极洲

12月27日下午消息，菜鸟发布全球运年度报告。报告显示，一年来中国制造被送达全球超200个国家和地区，全球有近80个国家和地区的好货被运抵中国。菜鸟数智技术也让进口当日达和出口当日达成为现实。

报告显示，俄罗斯、马来西亚、法国、西班牙、新加坡、荷兰、波兰、以色列、美国和澳大利亚是最喜欢中国制造的十大国家。菜鸟向俄罗斯运去了大量的电子手环，向马来西亚运去了批量的增高跑步鞋，向法国运去了成批的防犬吠训练器。此外，蓝牙耳机、假睫毛、铝箔生日气球也成为多个国家的最爱。

报告显示，外国人看中的不仅是中国制造的物美价廉，一些昂贵的中国创造也颇受外国人欢迎。如菜鸟就往以色列、俄罗斯和法国等运输了昂贵的智能平衡车、创意首饰和豪车配饰等。

中国制造不仅受到欧美主要国家的欢迎，一些荒芜的岛屿也不时有人在网购中国商品。这一年，菜鸟为太平洋岛国托克劳送去了防冻手套，给人烟稀少的岛屿——英属印度洋领地送去了一张2018年830合一游戏卡，甚至还给南极洲的两个外国的科考站送去了中国制造的手机壳和激光舞台灯等。

进口方面，菜鸟全球供应链为海外品牌进入中国提供了一站式解决方案。菜鸟直接从海外港口提货，将全球近80个国家和地区的好货运抵中国。其中天猫国际和考拉上的西班牙、英国、日本和韩国等国家的进口化妆品成为中国人的最爱。