春运前夕，二手平台上火爆的返乡拼车究竟尴尬了谁？

最近，在某同乡论坛上流传着这样一则段子：



即将迎来滴滴顺风车下线后的第二个春运，想它了......

随着年关将近，一年一度的春运返乡潮即将来临，各同乡论坛、社群中，顺风车、拼车“回家”的需求信息迅速增多，许多网友开始着手计划今年的返乡之旅了。

尽管近日滴滴顺风车试运营“扩围”再度在北京、武汉、佛山、南昌、长沙五城上线运营，但诸如上海、杭州、深圳、广州等返乡顺风车需求旺盛的城市，似乎过年前依然无望。

有读者表示，这几天一直尝试在滴滴跨城拼车输入返乡的地址，但是系统却显示“暂无该线路”。因此，不少人开始努力抢动车票、大巴票，或寄希望于其它拼车渠道，争取筹划好自己的返乡路。

不过，有几位读者反映，近期在诸如闲鱼、58等二手电商或同城服务应用上，出现了很多返乡拼车以及需求发布信息。更有用户通过平台找到返乡拼车的“组织”，已经提前敲定好了过年回家的线路。

除了飞机和火车，中短途的顺风车和拼车需求在春运期间仍然旺盛，而一些主流出行应用平台也能够提供这类服务，但这些用户为何会去看似不搭噶的二手电商平台？

想要弄清楚问题的答案，先要弄清楚这些拼车信息究竟是何人在发布。

拼车需求秒约满



“我不是专职的司机，只是过年开车回家，想找几个老乡一起均摊一下路费。”拼车司机“船长”表示，他是上海静安区的一个普通上班族，自己打算在一月中旬就开车回西安。由于上海至西安的距离将近1400公里，过路费预计要650元左右，加上油费大概是1200元。因此，他希望能在网上寻到老乡同行，减轻路费的负担。



“我从2016年开始每年过节前都会发布拼车信息，每次都能拼到几位老乡。”船长回忆，之前因为滴滴有跨城顺风车的功能，因此使用上比较方便简单。临近返乡前发布一下需求，很快就能搞定。

但从去年开始滴滴顺风车下线，他只好加入同乡微信群、论坛发布拼车信息，“去年拼车成功的西安老乡，都是在同乡微信群里找到的，而且过程也不是很顺利。”

船长表示，他一共发布了四个同行的“空座”，很快找到了四位老乡。但在出行前，却被其中两位老乡临时“放飞机”，害他损失了两个“空座”费用。

“同乡群就是这样，什么人都有，里面甚至有微商、骗子，很不靠谱。”今年在公司同事的建议下，他尝试在闲鱼、58等平台上发布返乡拼车信息，“我身边计划开车回温州、泉州、潮州的同事，也都是这么做的。”

在非专业的出行平台上发布“人找车”的拼车信息，会不会也有问题呢？船长回答道：“我是昨天才发布的，效果真心不错，现在车上只剩下一个空座了，应该很快就齐了。”

他透露，有一位同事在发布拼车信息的当天，几分钟内就找齐了四位同行的老乡，效果堪比当年的滴滴跨城顺风车。另外，如果是在闲鱼上找到的同行老乡，还能事先让对方表现一点儿“诚意”：拍下购买拼车的链接，到达时确认订单。

“就怕碰到不靠谱的，所以肯定要拍下订单，这样的话反悔也有成本，作为车主也会稍微放心些。”提及去年拼车被爽约一事，船长仍显然有些愤懑，强调拼车一定要先拍下订单，这也是选择在二手电商平台“交易”的原因。

电商、信息聚合平台流量可观，可以给拼车车主提供广而告之的机会，还能通过一些手段让大家信守约定。不过，这类平台也有一些问题，比如用户群体不及出行平台精准。

如今，市面上拥有顺风车业务的出行应用也不少，如嘀嗒、哈啰，甚至连高德也推出了支持跨城的顺风车平台服务。

那么，这些有拼车需求的车主和用户为何不在“更专业”的平台找“组织”？莫非里面有什么难言之隐？

出行平台有“门槛”



“平台是要挣钱的，即便是免费的出行平台，我觉得也会有问题。”

在深圳一家电器制造企业上班的赵旭，不久前刚在闲鱼上联系了一位下月中旬准备从深圳开车回汕头老家的车主。他表示，几乎每逢重大的传统节假日，他都会拼车回家。

在他看来，大部分主流出行应用都是逐利的，拼车价格相应也会比较高。毕竟用户选择出行应用拼车返乡，支付给车主的费用都是被抽取佣金，“有一位在平台发布顺风车信息的同事说，他就被抽佣了一成。”

尽管抽佣只有一成，但对于跨城顺风车动辄几百元的车费而言，显然不是小数。于是乎，有些车主和乘客为了减少成本，就开始在电商、资讯平台上自行联系了。“我以前在出行应用上拼车回汕头，拼车费用要240元左右，但是在闲鱼上联系的这个车主，跟我要160元，省了将近四成。”

赵旭解释说，在非主流出行平台上发拼车信息的车主，大多不是专职司机。加上没有出行平台的计价标准介入，车费可自行商量。定价权在车主，议价权在乘客，最终商定的价格一是会便宜些，二是不受平台限制。

对于这样的观点，正在招募过年拼车返乡乘客的车主小严表示“严重”认同。小严告诉懂懂笔记，上周末他在两个出行平台上发布了（深圳至南昌）顺风车信息，但几乎没有乘客下单拼车。

“有款导航软件显示不会抽佣，我觉得还不错，但信息发布了却找不到乘客。”为此，小严试着以乘客身份在上述号称免抽佣的导航平台寻找顺风车订单，结果却发现拼车回一趟南昌的预估车费，居然将近九百元。

“我自己开车路费加油费，也不过一千几，找三个人，每位乘客只要给我三百元就可以了。”小严对这样的预估报价有些傻眼，他表示，深圳至南昌的动车票价才四百元，“如果我是乘客，看到这样的拼车价肯定不敢坐的。”

尽管预估的车费似乎能让顺风车主小赚一笔，但却因为价格难以找到拼车乘客。仔细思量之后，小严还是选择通过闲鱼、58同城发布了返乡顺风车的信息，让乘客自行联系，他表示目前已经有一位乘客在和他沟通了。

听到了这么多车主和拼车乘客的交流，众多考量和内容中似乎总是缺少了点儿什么，仔细琢磨后，懂懂笔记发现“安全”这个重要问题，几乎无人提及。

有行业人士指出，目前各出行平台对于顺风车概念的理解都有一定偏差，几乎所有顺风车功能介绍，都强调能够“让车主赚钱”。但是实际情况是：无论是春节返乡拼车，还是日常通勤拼车，大多车主都不是想要靠这个赚钱，而纯粹是想捎个人减轻路费负担。

为了让车主省心、乘客省钱，尽早敲定返乡拼车的行程，最近已经有不少车主自发选择在二手电商、信息聚合平台上发布顺风车信息了。但是通过以上渠道招募到的乘客，联系到的车主，如何确保行程中的安全？谁来保证安全？

这，应该真的是一个值得各个平台经营者思考的问题。

实名、授权成了“保障”



“即便在同乡群里联系拼车，也不好意思要人家身份证和驾照吧。”

打算春运期间搭车从广州回梅州的于晴，最近一直在闲鱼上查看车主发布的拼车信息。她表示，平台上能看到不少拼车信息，感觉可以选择的顺风车车主也很多，除了可以比较价格之外，她还会仔细查看对方的资料。

“毕竟安全还是最重要的。”在筛选过程中，于晴先是将那些发布了拼车信息，却未经过芝麻信用授权，实名认证的账号排除掉，“如果没有实名和信用授权，基本上不会考虑，我也怕遇到黑车车主。”

对于有信用授权、实名认证的账号，于晴还要进一步甄别顺风车车主的消费情况。她介绍，在选择车主账号时自己会翻看该账号的消费记录，如买卖过什么商品，收到、给出的的消费评价如何。

“如果评价记录多信用良好，交易的内容不是包租车，那应该就是正常的上班族车主了。”她目前已经筛选出好几位满意的个人车主，正准备和对方联系，聊一聊拼车价格和线路情况。

和于晴一样，通过账号信用、实名认证“识人”的，还有东莞的车主邹先生表示，最近他在闲鱼上发布了春节前从东莞至霞浦的拼车信息，短短几日已有几位乘客向他了解具体的行程和价格。

“我都会先看看对方的账号，是不是有（信用）授权和实名认证。”如果对方是“三无”账号，他一般都不会回复，而在有实名、有授权的账号里，他也会查看对方过往的交易记录，了解对方的为人。

他透露，根据自己的经验，经常差评卖家、评价不太良好的，一般都是爱斤斤计较的人，绝不合适拼车。为了避免纠纷，他同样会将其排除，“可惜，我这路线比较冷门，拼车的人不多，座位还没约满。”

如果临近年三十还没约满，邹先生想再上58和贴吧上试试，“冒点儿险吧，毕竟这俩平台上的账号大多没实名，更别提什么消费信用记录了。”

有常在平台上“开拼“的车主告诉懂懂笔记，目前市面上基本没有任何应用能够百分之百保证用户账号信息的真实性。在他们看来，无论通过任何应用发布拼车信息或寻找车主，都需要细细甄别，筛选最“靠谱”的同行者。

“顺风车、拼车的确更省钱，但不是绝对安全。如果想要绝对的安全，就别选择这种形式。”一位深圳车主如是说。

一年一度的“迁徙”大潮即将来临，顺风车、拼车在返乡出行中将会扮演着极为重要的角色。省钱、省心加上安全，应该是所有参与者的主要诉求。

如今，大量的拼车信息出现在二手电商、资讯聚合平台，而非主流的出行平台上，背后的原因值得我们思考。众多车主、乘客自发选择发布和沟通渠道，不知不觉将正宗的出行平台“晾在一边”，让人无奈也有些无语。