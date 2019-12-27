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HMS Core来了，华为官方详解统一扫码服务Scan Kit

2019/12/27 20:41:14来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月27日消息 今日，在“HMS Core来了”的系列文章中，华为官方详细解读了统一扫码服务Scan Kit。

华为统一扫码服务（Scan Kit）能够提供专业的二维码与条形码扫描与解析能力，通过集成Scan Kit，帮助应用快速构建扫码功能。

▲图源：华为

统一扫码服务的功能

全面的码识别能力：Scan Kit支持全球主流的13种码制式识别。官方表示，Scan Kit几乎覆盖了日常生活中可见的各种二维码和条形码，识别成功率超过96%。

远距离检测与自动放大：Scan Kit可通过自动检测远距离码和小型码并进行自动放大，提高使用者的应用扫码成功率。

任意角度识别：Scan Kit基于自动检测及旋转纠正能力，支持用户从任意角度扫码，提升应用扫码灵活度和识别率。

复杂场景识别增强：Scan Kit基于多项计算机视觉技术（CV），能够在低光照、反光、变形、模糊、污损、彩色及特殊形态码、多码并存等各种疑难场景中进行识别增强。

场景化的码内容分析能力：Scan Kit还具备码内容分析能力。在扫描时同步提取码的结构化信息和适用场景，帮助APP快速为用户提供相应的服务，包括连接Wi-Fi、添加联系人、添加日程、查询位置等，覆盖多达12种生活化场景。

接入华为统一扫码服务

华为表示，开发者可以根据需要选择4种不同的接入模式，其中Default view mode，最少只需要5行代码，即可实现快速集成。同时，码识别和解析的过程全部在端侧完成，不保存扫描后的码信息，确保用户隐私安全。

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