趣头条回应做空报告，称机构对公开数据错误引用

新浪科技讯12月27日晚间消息，移动内容平台趣头条发布官方公告，详细回应了12月10日Wolfpack Research的做空报告。趣头条指出该做空报告严重失实，是由于该机构对公开数据的错误引用，以及对趣头条业务的多方面误解。同时，趣头条就Wolfpack Research关于趣头条“虚假销售额”、“未披露关联交易”等方面的指控一一作出回应。

针对Wolfpack Research有关“趣头条大量营收和现金是不存在的”指控，趣头条在公告中表示，趣头条的合并财务报表是依据美国公认会计准则编制，作为广告代理商，上海点冠网络科技有限公司（简称“点冠”）代上海基分文化传播有限公司（趣头条公司运营主体名称，简称“基分”）向二级广告代理出售广告产品，点冠和基分均是趣头条合并报表范围内的子公司，包括点冠和基分的交易在内的所有关联交易都会进行抵销。做空报告中，将各子公司的独立报表数据进行加总，然后与趣头条披露的合并报表数据做对比，这种做法是错误的。

同时做空报告中引述了两个自称是趣头条“核心”广告代理商的言论。趣头条表示，经调查，其中湖南皆计算网络科技有限公司作为趣头条的一家代理商，从年初至今交易总额仅为40万元人民币，而另一家上海聚搜信息技术有限公司，经核查后发现，趣头条与其并不存在任何业务关系。

此外，做空机构此前在报告中指出，趣头条近50%的广告来自于未披露的关联方或者趣头条本身。趣头条对此回应，趣头条平台上每天投放的广告总量超过20亿条，仅仅对趣头条平台上某个特定时间段集中的50,000条广告（即总数的0.0025%）无法反映出趣头条4200万日活用户所呈现的多样化行为，缺乏统计学意义，该指控不成立。

趣头条强调，作为一家在美国纳斯达克上市的公司，趣头条财务报表中的数字完全符合美国证券交易委员会（SEC）的规定，提交的文件符合美国通用会计准则，并经普华永道会计事务所审计。