2019 年无服务器计算使用调查

传统的IT体系结构已经不适合当今快速发展的数字经济环境。技术顾问 Declan Morris表示：“客户不仅期望零停机时间，而且要求应用程序无论在世界任何地方都具有一致的性能。”他还预测到，接下来是无服务器计算和功能即服务（FaaS）的天下。

由于可用于构建、管理和维护新一代数字系统的人才数量有限，加上IoT设备的计算约束，现在人们必须重新考虑合适的的计算平台。思科称，到2022年，我们将拥有1万亿个联网传感器，并且在20年内将多达45万亿。如果期望管理所有这些连接的设备，则出于必要，我们将必须采用FaaS。在无服务器的世界中，这要容易得多，只需调用一个功能或一系列功能即可获得结果。此外，无服务器计算的成本也低于基于服务器的成本，使用无服务器，只需为执行该功能付费。

那么当今无服务器的发展情况如何呢？咨询公司 O'Reilly对来自不同地区、行业和公司的1,500多名受访者做了调查，下面来看一看具体调查内容。

约40%的受访者所在的组织采用了无服务器。其中，有超过50%的受访者在一到三年内采用，而15%的受访者在三年前就采用了无服务器。截止于今年11月，亚马逊的AWS Lambda也只有5年的历史，因此，对比来说，拥有超过3年采用经验的任何组织都算是非常早的采用者。

另外，超过三分之二的受访者认为他们的组织对无服务器的采用至少“大部分是成功的”。成功的总体模式表明，无服务器已经成为一种实质性且可行的基础架构选择。采用越早、经验越丰富的组织，使用无服务器的成功率越高。因为无服务器需要时间和经验来解决采用无服务器所造成的工具、数据保护和操作难题。

无服务器的好处也显而易见。“降低成本”排在第一位。接着是“自动按需扩展”，意味着组织可以选择性地部署无服务器，无需计划平均或最大使用量，而是可以扩展到当前使用量，这种扩展消除了随机和意外流量、高峰或季节性大流量的困扰。排在第三位的益处是“无服务器维护”，当修补、保护和管理等细节由无服务器提供商负责时，软件工程师就可以腾出时间来专注于更广泛的任务。

“减少工程准备时间”和“降低开发成本”对于使用无服务器三年以上的公司来说是更重要的收益。当然，这也说明了无服务器需要花费大量时间才能开始看到明显的成本优势。

有关采用无服务器尚存的难题，“培训员工”位列第一，“供应商锁定”和“集成/测试更困难”是另外两大困扰。

DevOps和无服务器似乎天生匹配，因此将DevOps团队视为管理无服务器实施的首选就也不足为奇。在无服务器架构上部署容器化服务并使用Kubernetes编排这些服务符合现有的DeOps实践。

从云市场来看，亚马逊的早期投放使其保持了一定的主导地位，微软和谷歌也在不断竞争，并尽可能扩大差异。

总地来说，无服务器正被逐渐广泛采用，它带来不少显而易见的好处，也存在一些待解决的问题。接下来，对无服务器的需求仍将持续增长，这对许多组织而言是另一种有价值的基础架构选择。与特定技术或编程语言无关，无服务器可以处理各种各样的任务，并且随着时间的流逝，入门变得越来越容易。

调查报告原文：https://www.oreilly.com/radar/oreilly-serverless-survey-2019-concerns-what-works-and-what-to-expect/