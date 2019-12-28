谷歌Chrome OS 81重新设计了“文件”应用

使用Chromebook时，两个最重要的应用程序无疑是内置的Chrome浏览器和“文件”应用程序。Chrome会定期进行改进，但“文件”已经长时间保持相对不变。Chrome OS 81 希望通过将Google Material Theme组件引入“文件”应用来改变现状。

早在8月，Google就在Chrome操作系统的 chrome://flags 中添加了一个新条目，承诺启用下一代文件应用程序。但此后不久，开发工作似乎停滞了，没有为启用了该标志的文件进行任何可见的更改或重新设计。

Enable Files App. NG. Enable the next generation UI style of the file manager. – Chrome OS #files-ng

四个月后的现在，重新设计“文件”应用程序的第一批成果终于开始出现。在启用了上述标记的Chrome OS Canary上，“文件”应用左侧的目录树窗格已进行了重大改版。

▲改版前

▲改版后

首先是对当前目录和高亮目录使用了一个圆形的覆盖，并为该覆盖应用了新的配色方案。其次，几乎所有可帮助用户一目了然地直观识别每个文件夹的图标已替换为Google Material Theme友好的图标。另一个有趣的变化是，通过缩短顶部栏，为目录视图提供了更多的垂直空间。

总体而言，这些更改几乎与带有Google Material Theme的应用（如Android和Web上的Gmail）的导航抽屉完全一致。目前，所有改进仅适用于目录窗格。主文件浏览器视图仍然使用其经典设计和图标。可以预计，“文件”应用程序的其余部分将在未来几周内进行类似的重新设计。

由于文件应用程序的这种早期的实验性重新设计才刚刚在当前版本为81的Chrome OS Canary中实现，因此我们可能要等到5月份的某个时候发布Chrome OS 82才能看到它的完成。实验版应该会在3月推出的Chrome OS 81稳定版中试用。