谷歌Chrome OS 81重新设计了“文件”应用

使用Chromebook时,两个最重要的应用程序无疑是内置的Chrome浏览器和“文件”应用程序。Chrome会定期进行改进,但“文件”已经长时间保持相对不变。Chrome OS 81 希望通过将Google Material Theme组件引入“文件”应用来改变现状。

早在8月,Google就在Chrome操作系统的 chrome://flags 中添加了一个新条目,承诺启用下一代文件应用程序。但此后不久,开发工作似乎停滞了,没有为启用了该标志的文件进行任何可见的更改或重新设计。

Enable Files App. NG.

Enable the next generation UI style of the file manager. – Chrome OS

#files-ng