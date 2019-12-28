内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>科普常识

五彩斑斓的“黑”！碳原来还有这么多颜色

2019/12/28 9:20:55来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

碳是我们日常生活中最常见的元素，几乎存在于绝大多数有生命的有机体中，帮助形成了无数化合物，因此经常被称为“元素之王”。

大多数人认为，碳都是黑色的，甚至有人用“碳黑”这样的词汇描述没有光泽的黑色。但事实上，碳还有其他颜色，包括“蓝碳”和“褐碳”。

何为蓝碳？

在深入研究蓝碳之前，我们需要了解些关于红树林的知识。红树林通常生长在缺氧的土壤附近，那里的水流动缓慢，导致沉积物堆积。红树林可以通过它们缠绕在一起的根部来识别，这些根部让树木看起来像是站在高跷上。这种独特的根部结构帮助红树植被应对每日涨落的潮汐。

高跷根清晰可见的红树林

那么，红树林与蓝碳有什么关系？这是因为，红树林会吸收大气中的二氧化碳，进行光合作用，从而产生蓝碳。这些碳储存在这种植被的根部附近，受到盐碱地和缺氧环境的影响，蓝碳实际上无法重新参与到碳循环过程中。

蓝碳也可由浮游植物产生。浮游植物是存在于世界海洋中的微生物，它们利用二氧化碳进行光合作用，并产生蓝碳作为副产品。当这些浮游植物死亡时，蓝碳在海底附近积聚。由于海底缺乏氧气，碳被永远困在那里，这正是海洋作为“碳汇”的作用所在。

何为黑碳？

黑碳是由石油产品(如焦油)的不完全燃烧产生的，植物油的燃烧和生物质的不完全燃烧也会形成黑碳。黑碳是煤烟的主要成分，而煤烟则是从汽油和柴油发动机排放的。最近，黑碳也成为全球气候变化的重要贡献者。

当大气中存在黑碳时，它有能力吸收23%的太阳辐射，并反射其余的辐射。与之相比，大气中天然存在的碳只能吸收3%的太阳辐射。因此，黑碳对全球变暖产生了重大影响，还会干扰云的形成和标准降雨模式。

燃烧生物质会产生黑碳或褐碳

何为褐碳？

当亚洲褐色云团被确认为潜在的大气变暖因素之一时，褐碳的想法引起了世界的关注。褐碳是通过燃烧生物质排放出来的。

在亚洲农村地区，特别是在印度次大陆，烹饪燃料的燃烧导致大气中产生褐碳。这种棕碳聚集在距大气层约3到5公里的太空中，形成褐色云团。

棕碳主要吸收光谱中的蓝色射线。它能散射阳光，从而减少水体的蒸发量。其结果是，降雨模式受到干扰，农作物受到影响。据说泰姬陵的苍白色，除了酸雨之外，就是由于阿格拉大气中存在太多褐碳所致。

然而，科学家后来发现，亚洲褐色云团的命名有些不正确，因为褐碳的问题并不仅仅局限于印度洋地区。美国宇航局（NASA）宣称，南亚上空的朦胧云层也开始覆盖其他大陆上空，在全球范围内广泛存在。

雾霾背后的泰姬陵

综上所述，我们可以确定碳有多种不同的颜色。这些不同颜色的碳中，大多数都对我们的全球环境构成了重大威胁，因为它们加剧了气候变化的不利影响。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：元素

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有