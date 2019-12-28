五彩斑斓的“黑”！碳原来还有这么多颜色

碳是我们日常生活中最常见的元素，几乎存在于绝大多数有生命的有机体中，帮助形成了无数化合物，因此经常被称为“元素之王”。

大多数人认为，碳都是黑色的，甚至有人用“碳黑”这样的词汇描述没有光泽的黑色。但事实上，碳还有其他颜色，包括“蓝碳”和“褐碳”。

何为蓝碳？

在深入研究蓝碳之前，我们需要了解些关于红树林的知识。红树林通常生长在缺氧的土壤附近，那里的水流动缓慢，导致沉积物堆积。红树林可以通过它们缠绕在一起的根部来识别，这些根部让树木看起来像是站在高跷上。这种独特的根部结构帮助红树植被应对每日涨落的潮汐。

高跷根清晰可见的红树林

那么，红树林与蓝碳有什么关系？这是因为，红树林会吸收大气中的二氧化碳，进行光合作用，从而产生蓝碳。这些碳储存在这种植被的根部附近，受到盐碱地和缺氧环境的影响，蓝碳实际上无法重新参与到碳循环过程中。

蓝碳也可由浮游植物产生。浮游植物是存在于世界海洋中的微生物，它们利用二氧化碳进行光合作用，并产生蓝碳作为副产品。当这些浮游植物死亡时，蓝碳在海底附近积聚。由于海底缺乏氧气，碳被永远困在那里，这正是海洋作为“碳汇”的作用所在。

何为黑碳？

黑碳是由石油产品(如焦油)的不完全燃烧产生的，植物油的燃烧和生物质的不完全燃烧也会形成黑碳。黑碳是煤烟的主要成分，而煤烟则是从汽油和柴油发动机排放的。最近，黑碳也成为全球气候变化的重要贡献者。

当大气中存在黑碳时，它有能力吸收23%的太阳辐射，并反射其余的辐射。与之相比，大气中天然存在的碳只能吸收3%的太阳辐射。因此，黑碳对全球变暖产生了重大影响，还会干扰云的形成和标准降雨模式。

燃烧生物质会产生黑碳或褐碳

何为褐碳？

当亚洲褐色云团被确认为潜在的大气变暖因素之一时，褐碳的想法引起了世界的关注。褐碳是通过燃烧生物质排放出来的。

在亚洲农村地区，特别是在印度次大陆，烹饪燃料的燃烧导致大气中产生褐碳。这种棕碳聚集在距大气层约3到5公里的太空中，形成褐色云团。

棕碳主要吸收光谱中的蓝色射线。它能散射阳光，从而减少水体的蒸发量。其结果是，降雨模式受到干扰，农作物受到影响。据说泰姬陵的苍白色，除了酸雨之外，就是由于阿格拉大气中存在太多褐碳所致。

然而，科学家后来发现，亚洲褐色云团的命名有些不正确，因为褐碳的问题并不仅仅局限于印度洋地区。美国宇航局（NASA）宣称，南亚上空的朦胧云层也开始覆盖其他大陆上空，在全球范围内广泛存在。

雾霾背后的泰姬陵

综上所述，我们可以确定碳有多种不同的颜色。这些不同颜色的碳中，大多数都对我们的全球环境构成了重大威胁，因为它们加剧了气候变化的不利影响。