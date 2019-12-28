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微软远程桌面iOS版10.0.2更新：硬件键盘支持日语和中文输入

2019/12/28 15:50:00来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月28日消息 今年11月27日，微软远程桌面iOS版迎来了10.0.0版本更新，支持Windows虚拟桌面（WVD）服务，带来了全新的连接中心与会话内UI，支持新的iPhone和iPad设备，同时支持深色和浅色主题。通过微软远程桌面，用户可连接到远程电脑或管理员提供的虚拟应用和桌面。

近期，微软远程桌面iOS版迎来了10.0.2版本更新，带来了微软表示，一直在努力消除 bug 并添加有用的功能。

下面是此版本中的最近更新：

  • 通过硬件键盘支持日语和中文输入。

  • 电脑列表视图现在会显示关联用户帐户的易记名称(如果存在)。

  • 权限 UI (首次运行时的体验)现在可以在轻量模式下正确呈现。

微软远程桌面功能：

  • 支持Windows虚拟桌面(WVD)服务。

  • 全新的连接中心UI。

  • 全新的会话内UI，用于在已连接的电脑和应用之间进行切换。

  • 新的辅助屏幕键盘布局。

  • 改进了外部键盘支持。

  • 支持SwiftPoint蓝牙鼠标。

  • 支持麦克风重定向。

  • 支持本地存储重定向。

  • 支持相机重定向(需要Windows 10 1809或更高版本)。

  • 支持新的iPhone和iPad设备。

  • 深色和浅色主题支持。

  • 控制你的手机在连接到远程电脑或应用后是否可以锁定。

  • 长按远程桌面徽标可折叠会话内连接栏。

微软远程桌面：App Store

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关键词：微软远程桌面微软

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