微软远程桌面iOS版10.0.2更新：硬件键盘支持日语和中文输入

IT之家12月28日消息 今年11月27日，微软远程桌面iOS版迎来了10.0.0版本更新，支持Windows虚拟桌面（WVD）服务，带来了全新的连接中心与会话内UI，支持新的iPhone和iPad设备，同时支持深色和浅色主题。通过微软远程桌面，用户可连接到远程电脑或管理员提供的虚拟应用和桌面。
近期，微软远程桌面iOS版迎来了10.0.2版本更新，带来了微软表示，一直在努力消除 bug 并添加有用的功能。
下面是此版本中的最近更新：
通过硬件键盘支持日语和中文输入。
电脑列表视图现在会显示关联用户帐户的易记名称(如果存在)。
权限 UI (首次运行时的体验)现在可以在轻量模式下正确呈现。
微软远程桌面功能：
支持Windows虚拟桌面(WVD)服务。
全新的连接中心UI。
全新的会话内UI，用于在已连接的电脑和应用之间进行切换。
新的辅助屏幕键盘布局。
改进了外部键盘支持。
支持SwiftPoint蓝牙鼠标。
支持麦克风重定向。
支持本地存储重定向。
支持相机重定向(需要Windows 10 1809或更高版本)。
支持新的iPhone和iPad设备。
深色和浅色主题支持。
控制你的手机在连接到远程电脑或应用后是否可以锁定。
长按远程桌面徽标可折叠会话内连接栏。
微软远程桌面：App Store