Spring Cloud 2020年路线图：删除进入维护模式的模块，简化新版本

Spring Cloud是一套完整的微服务解决方案，基于Spring Boot框架，准确的说，它不是一个框架，而是一个大的容器，它将市面上较好的微服务框架集成进来，从而简化了开发者的代码量。

Spring Cloud开发团队近日公布了Spring Cloud 2020年的路线图，并对Spring Cloud Greenwich和Hoxton的生命周期进行了一些讲解。

Spring Cloud Ilford

开发团队称Spring Cloud Ilford将是下一个主要版本，这也将是自Spring Cloud Finchley发布以来的第一个主要版本。此版本将提供对Spring Boot 2.x和Spring Framework 5.x的支持。

通过使Ilford成为主要版本，开发团队将能够删除进入维护模式（maintenance mode）的模块，并兑现今年早些时候宣布的简化新版本的承诺。此外，团队成员还会对一些API进行重构，这可能会引入重大变更。

Spring Cloud Ilford将在2020年第四季度的某个时候随Spring Framework 5.3和Spring Boot 2.4一起发布。

Spring Cloud Hoxton

根据Pivotal对开源项目的支持政策，主要版本的支持期限为三年。Spring Cloud Finchley于2018年6月首次发布，因此，Spring Cloud Hoxton作为Finchley的次要版本将会获得常规的支持，直到2021年6月底。

从2021年7月开始，Hoxton将进入一个特别的维护期，在此期间，开发团队仅发布重要的错误修复程序和安全补丁，直到2021年12月底。由此可见，团队接受同时存在（维护）两个主要版本的时间长度为一年。

另外，计划于2020年第二季度发布的Spring Boot 2.3.x将会在发布后不久获得Hoxton Service Release的支持。

Spring Cloud Greenwich

Spring Cloud Greenwich作为Finchley的次要版本于2019年1月首次发布，它受支持的时间截至2020年1月，此后将会进入一个特别的维护期。同样的，在此期间，开发团队仅发布重要的错误修复程序和安全补丁，直到2020 年 12 月底。这将是最后一个支持Spring Boot 2.1.x的版本。

Spring Framework

下面我们了解一下 Spring框架 2020年的维护路线图。

先说最重要的一点，Spring Framework 4.3.x乃至整个Spring Framework 4将在明年结束生命周期：官方表示EOL的截止日期是2020年12月31日。在此之后，开发团队将不再对4.3.x提供任何支持。同时，他们还将逐步淘汰5.0.x和5.1.x。

至于计划发布的版本，首先是在一月中旬进行全面发布：5.2.3和5.1.13以及5.0.16和4.3.26。后者是5.0.x和4.3.x系列中的最后一个维护版本。如果有漏洞，开发团队可能会进行重要补丁修复，否则直到2020年底最终截止之前，这些版本都不会计划进一步发布。

5.1.x系列将在2020年获得常规维护，但发布频率会比较低，保持每季度一次。当前的主要活动分支是5.2.x，将在明年进行频繁发布（每月一次），不仅支持当前的Spring Boot 2.2，还支持即将到来的Spring Boot 2.3（2020年4月）。

最后，下一个Spring Framework功能版本（feature release）将是5.3，GA计划在2020年10月发布，以保持与Spring Boot 2.4一致。预计这将是最后的5.x功能分支，并将获得长期支持。团队还表示，计划封装所有用于5.3的5.x主题，包括运行时调整工作（启动性能、内存消耗）。

对了，开发团队还建议使用者尽快升级到5.2+，因为到2020年底，唯一活跃的Spring框架分支将是5.2.x，然后是新的5.3.x产品线（预计将获得长期支持，从此有效取代4.3.x）。