回忆杀：外国程序员时隔20年意外找到自己儿时制作的游戏

IT之家12月28日消息 据外媒报道，一位程序员意外地在直播中找到了自己12岁时开发的游戏，而这款游戏距今已有20年光景。

据报道，这位名叫瑞克·布鲁斯特（Rick Brewster）的程序员是Paint.NET的作者，后者是Microsoft Paint的免费替代产品，其功能已扩展，具有与Photoshop和GIMP等图像创建程序相似的功能。1994年，布鲁斯特在12岁时制作了《金色长笛IV：永恒之笛》，这是一款基于DOS的角色扮演游戏，其灵感来自1984年一本有关如何编写冒险游戏的教学手册中的文字冒险经历。他当时用IBM计算机Tandy 1000 TL / 2制作了这款游戏。

这款游戏的游戏方式类似于传统的角色扮演游戏：玩家可选择角色，探索随机生成的地图，在城镇购买物资，最终打败BOSS结束游戏。布鲁斯特在Twitter帖子中表示，自己将唯一的游戏副本存储到3.5英寸720K磁盘上并邮寄给自己的堂兄，后来该副本似乎丢失了。

巧合的是这款游戏在20多年后被一个名叫Macaw的主播所游玩并直播，而直播过程又恰好被Brewster发现。Brewster猜测他的堂兄应该是把游戏上传到网站上了，因为它最终以某种方式被存储在“Frostbyte”档案中。