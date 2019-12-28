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46.8万元起，蔚来汽车发布全新智能电动旗舰ES8：415公里续航，7种配色

2019/12/28 21:23:14来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

12月28日晚间消息，2019 NIO Day今日在深圳举行，蔚来创始人、董事长李斌登场，现场发布了蔚来第三款量产车型电动智能轿跑SUV蔚来EC6，搭载100kWh的电池包，可以实现615公里NEDC续航里程，百公里加速最高4.7秒。在现场没有公布售价“请允许我们保持一点市场灵活性”，明年7月将公布具体配置和价格，即日起开始预订。

此外蔚来还发布了全新的蔚来ES8，进行了188项产品更新，打造全新永磁+感应双电机智能四驱，全新ES8 70kWh电池包可实现415公里续航，100kWh可实现580公里，会有7种配色，包括蔚来2020年年度色南极星蓝。全新蔚来ES8实收价46.8万起。

发布会上，李斌排在用户合唱团以及用户纪录片后登场，他首先讲述了用户的故事，提到一位用户为蔚来拉到数十位用户的故事时，李斌用了一个梗来形容“蔚来没钱了，用户来给蔚来打广告”。

蔚来累计行驶里程超过4.3亿公里，NIO Life一共发布了800多款单品……在现场，李斌介绍了蔚来的一系列成绩。

“截至今天，换电总次数已经超过23万次，目前蔚来在换电上累计投入超过20亿元”，李斌在现场称，蔚来带来了更好的续航体验，可充可换可升级。

▲蔚来ES8

李斌表示，2020年将带来100kWh的电池包，ES8续航可以达到500公里，ES6全系续航超过600公里，一次性从70kWh升级至100kWh需要花费5.8万元，按需灵活升级1280一月，创始版及2019年3月31日前大定用户可享受6折优惠。李斌在现场还发布了20kw家用直流充电桩，预计2020年二季度可以开始安装。

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关键词：蔚来

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